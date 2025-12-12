茶聚加盟主爆虐狗！總部火速「永久解約」並啟動求償

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

茶聚某加盟店負責人涉嫌虐狗的影片在網路上瘋傳，引發社會強烈公憤。該店家今（12）日下午對外說明柯基犬的安置情況後，茶聚總公司稍早再度發布聲明，表示已完成初步調查，並決議自即日起永久終止與該加盟店的合作關係，同時將依合約向加盟主求償因品牌商譽受損所產生的違約金。

茶聚某加盟店負責人涉嫌虐狗的影片在網路上瘋傳，引發社會強烈公憤。（示意圖／Unsplash）

茶聚指出，事件曝光後，總部已於昨晚第一時間啟動危機處理與查核流程，並由相關同仁針對影片內容及店家實際狀況進行確認。經初步調查，公司認定該加盟主行為已嚴重損害品牌形象，因此祭出最嚴重處分，直接解除加盟契約，並著手展開後續法律行動。

茶聚總部強調，未來將全面檢視並強化加盟主行為規範、審核制度與管理流程，期盼降低類似事件再次發生的風險；同時也呼籲全體加盟體系共同維護品牌形象，確保營運行為符合社會期待與動物保護價值。

