茶聚加盟主痛毆柯基犬嗆「把你安樂死」！全網怒喊抵制 總部深夜急發聲回應了

茶聚某加盟店負責人虐狗，影片引發網友震怒。（翻攝Threads）

社群平台昨（11日）晚間瘋傳一段虐狗影片，飼主不斷拿棍子痛打高齡犬，甚至說要安樂死他，讓網友氣炸，更被起底是手搖飲品牌「茶聚」某加盟店負責人，怒喊抵制。對此，茶聚加盟總部總經理吳致宏深夜緊急致歉，宣布即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，進行調查處置。

飼主為何虐犬？ 疑因亂尿尿

昨晚Threads上瘋傳影片，1隻柯基犬疑似因為亂尿尿，飼主對著他狂罵不雅字眼，更拿棍子多次揮打，更嗆「去死」「每天都照顧你就好啊」「把你安樂死」，柯基犬嚇到不停閃避，蜷縮於角落，讓人看得相當不捨。

廣告 廣告

飼主拿棍子狂打狗狗。（翻攝Threads）

網友分享影片後，希望有方式能幫忙這隻可憐的犬隻，引發廣大網友迴響，議員郭昱晴指出「我知道他的飲料店在哪，曾經看過有柯基在他的店裡，應該就是這可憐的孩子⋯⋯明天來處理」。

飼主是誰？ 網怒喊抵制

台北市議員陳宥丞則表示，已請北市動保處立刻查明影片內容真偽，並調查及救援動物，希望大家提供更多資訊。

網友更是怒轟「15歲了…他自己老了失禁了 失智了 就不怕別人這樣虐待自己嗎…….影片看完真好難過」「你X的虐狗的混蛋 大家幫推文！」「幫高調，狗狗已經十五歲了，沒有愛心的人養什麼狗啊？」等，飼主也被起底在北市中山區開飲料店，喊話抵制。

對此，茶聚加盟總部總經理吳致宏深夜緊急親上火線，發布聲明如下：

各位消費者、以及支持茶聚的朋友們：

我在第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。身為茶聚加盟總部的負責人，我對此感到震驚，也感到極度遺憾。

雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。

在確認事件後，我已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施：

• 即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限

• 依照加盟契約啟動違規調查程序

• 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業

我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持茶聚的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意。

我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。

感謝大家對茶聚的提醒與監督。

茶聚加盟總部 吳致宏 總經理

敬上

更多鏡週刊報導

嬌嗔「戰情沒辦法一起睡」！女中尉偷吃已婚3寶爸同袍 元配見懷孕照怒提告

朋友送的！他過海關警鈴大作一查護身符「輻射超標」1600倍 網驚呼：可以絕交了

台灣記者突提一問題！國台辦發言人「跳針結巴」畫面曝 網笑翻：小本本上沒有寫