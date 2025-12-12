茶聚加盟主虐待老柯基下場慘了 總部：即起終止合作、求償商譽毀損

茶聚中山伊通店詹姓加盟主日前上傳虐待15歲柯基犬影片，遭到炎上，總部宣布即起終止合作，並求償毀損商譽違約金。（圖／新北動保處提供）

知名連鎖飲料店「茶聚」中山伊通店詹姓加盟主日前將自己虐待15歲的柯基犬影片PO上網炫耀，引發網友撻伐，加盟總部總經理吳致宏緊急在凌晨發表聲明表示暫停合作並進行調查，12日下午總部二度發聲，表示正式與詹姓加盟主終止合作，並求償毀損商譽金額。

吳致宏表示，經過初步查核後，即日起正式永久中指與該加盟店之加盟合作關係，同時會依照契約，向該加盟主求償毀損品牌商譽之違約金。對於門市負責人發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，總部第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申品牌一貫立場，絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。

吳致宏說，理解社會大眾與支持品牌的消費者的不安與不悅，也為此表達誠摯歉意，作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。

茶聚中山伊通店詹姓加盟主曾獲新北動保處頒發模範飼主榮譽，日前卻因15歲的失智柯基犬尿失禁，竟拿出道具毆打虐待犬隻，還將影片PO上網炫耀，引起眾怒，面對網友怒火詹姓加盟主反嗆網友「20歲我一樣繼續這樣打」、「我教訓狗關你什麼事」，但眼見火越燒越大，個人資料也遭起底，詹姓加盟主緊急關閉臉書、Threads帳號神隱。

