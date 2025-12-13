茶聚加盟主虐打失智老柯基 牙醫配偶緊急切割！二度聲明全文曝光

茶聚加盟主虐打高齡柯基犬引起眾怒。翻攝Threads

社群平台近日流傳一段男子在家中怒吼、丟物品並持棍揮打老柯基犬的影片，引發公憤，涉案男子為手搖飲品牌「茶聚」加盟店詹姓負責人。事件延燒後，茶聚總部緊急發聲永久中止合作並將求償違約金；台北市動保處也介入調查、帶狗驗傷。由於詹男關閉社群帳號，輿論轉向其牙醫配偶，對方昨深夜二度發文回應，強調不認同任何虐待動物行為，已配合動保處安置犬隻，並承諾會「堅持維護後續毛孩子的安全」。

影片中可見，年邁的柯基犬低頭站在地板上，行動略顯不穩，詹姓男子情緒失控不斷咆哮，並拿捲筒衛生紙、拖把長棍朝狗揮打，柯基僅微弱反擊、身體後傾，畫面令人不忍。詹男事後還在社群發文寫下「誰要養？送他，不然我就把它安樂死」，有網友氣憤回應「15歲了，你這樣對他」，詹男竟回「他20歲我還是會這樣對他」，引爆眾怒後隨即關閉臉書。

北市動保處表示，已接獲大量民眾檢舉，將主動聯繫飼主，帶犬隻驗傷並依法從重、從速處理，後續不排除依《動物保護法》開罰或移送。

由於詹姓男子關閉社群帳號，部分網友轉而湧入其牙醫配偶的臉書留言，痛批其不可能不知情，質疑「坐視虐狗也是共犯」。牙醫配偶所屬粉專昨多次發文回應，強調詹男行為與牙醫診所無關，將督促對方面對法律責任，自己也不贊成任何形式的動物虐待，並已將愛犬暫時交由寄宿業者照顧，懇請外界勿遷怒診所與員工。

不過，相關說法仍未平息輿論，牙醫配偶昨晚接近深夜12點再度發文說明，指出昨日下午4時許接獲動保處通知，狗狗初步血檢無異常，原本打算領回後安置於分居住所陪伴照顧，但晚間6時又接獲通知需進一步詳細檢查，暫時無法領回，他完全認同並願意配合，也已親自送去狗狗唯一能進食的飼料。

牙醫配偶強調，先前聲明僅在說明與詹男為配偶關係，並非替對方開脫，對於後續毛孩子的安全「會堅持維護到底」。不過仍有網友持續留言反彈，要求不要再讓狗回到原家庭，希望牠能找到新的好人家，安享晚年。

莊醫師好周道-微光牙醫聲明全文 一、本人配偶詹先生涉及虐待寵物柯基犬之事件，為詹先生之個人行為，與本人所經營牙醫診所無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿遷怒牙醫診所。

二、本人珍愛寵物柯基犬，就此事件本人配偶之行為亦深感憤怒，絕不容忍，基於配偶身分，本人就配偶行為觸法向社會大眾致歉，本人將督促詹先生面對法律責任。

三、本人在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時本人並不在場，得悉此事之後，本人立即回家處理，安置愛犬，暫時寄託在能妥善照料其安全之寵物旅館。本人將擔保愛犬後續的安全與負責照顧，在通報動保專線後，目前進度是動保處已經派員至寵物旅館進行檢傷。

四、寵物貓咪的部分，沒有受到虐待，目前亦已帶離原家中，有找到地方安置，請社會大眾不用擔心。

五、由於事發突然，本人有許多事情必須處理，包含尋覓可以養寵物的住處與詹先生分居，先前因無法進一步回應網友留言，故先隱蔽處理，懇請各界給予本人一些時間。謝謝。

微光牙醫診所 莊邦寧牙醫師



