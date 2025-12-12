茶聚加盟主虐打柯基犬 牙醫配偶急發聲：看到影片才知道

涉嫌虐犬的茶聚某加盟店負責人，竟然曾獲頒發「金飯碗」模範飼主殊榮。（翻攝新北市政府官網）

近日，網路上流傳一段虐狗影片，一名茶聚某加盟店負責人竟然痛打自己飼養多年的柯基犬，還囂張上傳影片嗆送養、不然就把牠安樂死，讓網友氣炸喊抵制。除了總部發聲之外，其牙醫配偶的臉書也充滿大量網友的憤怒留言。對此，其配偶發聲明回應，自己是在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時，本人並不在場。

該名牙醫在臉書發出聲明，表示配偶涉及虐待寵物柯基犬之事件，為先生之個人行為，與他所經營牙醫診所無關，「應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿遷怒牙醫診所。」他也強調，自己珍愛寵物柯基犬，「就此事件本人配偶之行為亦深感憤怒，絕不容忍，基於配偶身分，本人就配偶行為觸法向社會大眾致歉，本人將督促詹先生面對法律責任。」

廣告 廣告

他也指出，自己是在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時他並不在場，在得悉此事之後，立即回家處理安置愛犬，暫時寄託在能妥善照料其安全之寵物旅館。他也保證，將擔保愛犬後續的安全與負責照顧，在通報動保專線後，目前進度是動保處已經派員至寵物旅館進行檢傷。

至於有網友擔心家中貓咪安危，他表示貓咪的部分，沒有受到虐待，目前亦已帶離原家中，有找到地方安置，請社會大眾不用擔心。最後，由於事發突然，有許多事情必須處理，包含尋覓可以養寵物的住處與詹先生分居，他也懇請各界給予一些時間。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

加盟主痛毆柯基犬引眾怒 茶聚總部宣布：永久終止合作、將求償違約金

茶聚加盟主痛毆柯基犬嗆「把你安樂死」！全網怒喊抵制 總部深夜急發聲回應了

虐狗茶聚加盟主身分曝！曾獲「模範飼主」殊榮 市府贈金飯碗表揚