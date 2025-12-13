茶聚加盟主虐打老柯基…認情緒失控！立委曝狗狗現況

茶聚中山伊通店詹姓加盟主虐待15歲失智老柯基，到案坦承壓力大，一時情緒失控。（圖／新北市動保處提供）

連鎖飲料店「茶聚」中山伊通店詹姓加盟主，日前將虐待15歲柯基犬的影片上傳網路，引發軒然大波。總部緊急發聲表示正式與詹姓加盟主終止合作，並求償毀損商譽金額。至於外界好奇狗狗現況如何？民進黨立委郭昱晴也在今（13）日做出說明了。

詹姓加盟主過去獲得新北動保處頒發模範飼主榮譽，不料近日因患有失智症的柯基犬尿失禁，竟對其毆打虐待，還發文「誰要養？送他，不然我就把它安樂死」。

台北市動保處在昨天凌晨接獲通報後，隨即啟動動物虐待案件處理流程，並依規定將柯基犬自寵物旅館帶離，緊急送往特約動物醫院安置。根據《鏡週刊》報導，動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱說明，詹男到案後供稱，因長期照顧失智犬隻，身心壓力過大才會一時情緒失控。

關於柯基犬的狀況，郭昱晴今天在臉書發文透露，早上已親自與目前協助帶離柯基，並接續照護的牙醫配偶（與詹姓行為人為明確分居狀態）通過電話，詳細了解目前的狀況。

郭昱晴指出，台北市動保處昨天已將狗狗送往動物醫院安置，確認大家擔心的老犬（及另一隻已帶走的貓咪）都很平安；經過動物醫院檢查，狗狗沒有受傷。由於狗狗年紀較大，後續照護確實需要更多心力，電話中能刻感受到對方非常關心、不捨，同時持續配合相關單位處理。

郭昱晴經過確認，詹姓男子和牙醫配偶目前是分居，且確定詹姓男子無法直接接觸貓犬的狀態。她理解大家的憤怒和心疼，「這些情緒都很真實，也來自對動物的愛」，但希望事情仍在釐清、動物也已受到妥善安置，懇請大家先不要對牙醫配偶進行任何人身攻擊或指責，讓事情回到該走的程序，也讓真正該被保護的生命，得到安穩的照顧。

【看原文連結】