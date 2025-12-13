茶聚加盟主虐打老柯基！配偶身分遭起底急道歉「看影片才知」 網怒批：怎可能都不知道

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

日前一名男子將自己對寵物怒吼且持棍棒揮打的影片上傳到社群平台上，引起大批網友批評，事後該名男子身分也遭網友起底，為手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人，其配偶則是一名牙醫師。對此，配偶昨日在社群強調虐狗為詹男個人行為，「在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時本人並不在場」，不過網友痛批，「狗狗看起來就不是第一次被打，最好你不知道」、「身為另一半也沒多關心愛犬的動態你也滿糟糕的」。

手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人將對寵物怒吼且持棍棒揮打的影片上傳到社群平台上，引起大批網友批評。（圖／翻攝Threads）

詹男昨日發布一段影片並寫下「誰要養？送他，不然我就把它安樂死。」影片中，只見詹男情緒失控的朝柯基怒喊，下一秒甚至朝柯基丟物品、棍棒揮打，柯基雖有用嘴試圖反擊，但依舊敵不過詹男。虐狗事件延燒後，詹男臉書隨即關版，不過仍有網友找出該名男子身分，指為「茶聚CHA'GE」加盟店詹姓負責人。

對此，茶聚總部昨（12）日發布聲明表示，將與該加盟店永久終止合作，並依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」之違約金。

而事件發酵後，網友見詹男臉書關版，也湧入詹男的牙醫師配偶臉書，指稱不相信同居已久會不知情，怒罵他也是共犯。牙醫師配偶昨日數度發文回應表示，在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時他並不在場，「詹先生之個人行為，與本人所經營牙醫診所無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿遷怒牙醫診所。」並表示已將柯基安置在寵物旅館，懇請外界再給他一些時間。

牙醫師配偶強調，在通報動保專線後，目前動保處已派專員至寵物旅館進行檢傷，家中另一隻寵物貓咪也沒有受到虐待，請社會大眾不用擔心。不過，牙醫師配偶的回覆許多網友依舊不買單，怒轟：「抵制，為狗狗討公道」、「年紀大的家犬被另一伴打罵，怎麼可能都不知道」、「狗狗看起來就不是第一次被打，最好你不知道」、「身為另一半也沒多關心愛犬的動態你也滿糟糕的」。

牙醫師配偶昨日數度發文回應表示，在網路上看到影片時才知道此（圖／莊醫師好周道-微光牙醫 FB）

