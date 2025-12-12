茶聚加盟主虐15歲老柯基犬 總部聲明「永久終止合作+求償」

即時中心／廖予瑄報導

近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子疑情緒失控，對家中年邁的柯基犬多次揮打施暴，不少人擔心柯基的生命安全、急呼「快救援」；影片引發網友關注，虐狗男子也遭起底是手搖飲「茶聚」加盟店負責人。對此，茶聚今（12）日凌晨表示，將暫停涉事加盟主的品牌使用權限；並在經過總部決議後，在下午二度發出聲明，強調與該加盟主「正式永久終止」，並將依契約向其求償「毀損商譽」的違約金。

昨（11）晚社群平台Threads上瘋傳一段虐狗影片，只見一名飼主疑似情緒失控，對著家中年邁的柯基犬多次揮打施暴。

影片曝光後，也讓一票既生氣又心疼，紛紛表示，「我忍耐著看完的…狗狗看起來真的很害怕，這一定不是第一次了」、「看到真的會心碎，這種人的良心還沒狗想啃」、「看了胃都在翻攪，好生氣」。

對此，茶聚今日凌晨12時也緊急發公告表示，「即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限」，並將啟動違規調查程序，以釐清事實。

今日下午茶聚也在臉書發聲表示，受害柯基犬已由動保單位依法緊急介入，並完成即時安置與送醫評估，目前已處於安全且受專業照護之狀態，「茶聚對此安排表示尊重，並全力配合主管機關後續之調查與處置程序。」

稍早，茶聚發出二度聲明，表示經總部決議後，即日起「正式永久終止」與該加盟主的合作關係，並將依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」的違約金。

「茶聚加盟總部，關於加盟主動保事件」處理措施聲明全文：

今日經茶聚加盟總部責成同仁就本事件進行初步查核後，已決議：

1、即日起『正式永久終止』與該加盟店之加盟合作關係。

2、將依契約向該加盟主求償『毀損品牌商譽』之違約金。

對於昨日引發社會關注之茶聚伊通加盟門市負責人於社群平台上發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，茶聚加盟總部在昨晚第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申本品牌一貫立場：茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。

茶聚理解，本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成不安與不悅，對此我們表達誠摯的歉意。作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。

茶聚珍惜每一位消費者的信任，也感謝社會各界的提醒與監督。後續若有需對外說明之事項，將由茶聚加盟總部統一公告。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

