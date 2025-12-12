茶聚加盟主虐15歲老狗喊「送安樂死」 總部決議終止合作：毀損商譽

手搖飲品牌茶聚一名加盟店負責人虐狗拿掃把、鞋子懲罰15歲柯基犬，總部發聲終止合作，將求償毀損商譽違約金。（圖／翻攝自Threads）

手搖飲品牌茶聚一名加盟主的虐狗影片曝光，遭全網撻伐，總部第一時間就發出聲明，負責人感到震驚又遺憾，也強調不接受更不容忍這種情形發生，並立刻啟動危機處置機制，隨後也再公告受害柯基犬的安置狀況。今（12）日稍早茶聚總部決議，正式永久中止與爭議加盟主的合作關係，將依契約求償「毀損商譽」的違約金。

茶聚稍早在臉書鄭重聲明，已決議與虐狗的加盟主終止合作，並將依契約向加盟主求償「毀損品牌商譽」之違約金。業者也表示，理解本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成的不安與不悅，他們表達誠摯歉意；承諾之後將持續檢視並強化加盟主行為規範，降低類似風險再發生。

回顧這起爭議，在社群平台Threads有一段虐狗影片引發熱議，據網友指出，受虐的柯基犬已高齡15歲，疑似因為亂便溺遭飼主懲罰，飼主一邊罵髒話還拿東西朝柯基犬扔，更把「教訓」愛犬的影片PO上社群，寫下「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」、「（就算）牠20歲，我還是會這樣對牠」。

虐寵飼主很快被網友發現是知名手搖飲茶聚的加盟主，眾人紛紛湧入Google評論留負評。針對這起事件，茶聚加盟總部總經理吳致宏第一時間就發文回應，已責成團隊立即啟動危機處置機制，強調茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的，不接受也不容忍。

茶聚加盟總部臉書聲明全文：

【茶聚加盟總部 關於加盟主動保事件】處理措施聲明

今日經茶聚加盟總部責成同仁就本事件進行初步查核後，已決議：

1.即日起『正式永久終止』與該加盟店之加盟合作關係。

2.將依契約向該加盟主求償『毀損品牌商譽』之違約金。

對於昨日引發社會關注之茶聚伊通加盟門市負責人於社群平台上發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，茶聚加盟總部在昨晚第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申本品牌一貫立場：茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。

茶聚理解，本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成不安與不悅，對此我們表達誠摯的歉意。作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。

茶聚珍惜每一位消費者的信任，也感謝社會各界的提醒與監督。後續若有需對外說明之事項，將由茶聚加盟總部統一公告。

特此公告

茶聚加盟總部

吳致宏 總經理

