茶聚加盟主「打15歲柯基犬」！牠痛到縮角落 總部回應

社群平台近日瘋傳一段柯基犬被痛打的影片，po文者提及「一打開就看到虐狗…還是柯基，這個人不用碼了吧 」，也有網友找到柯基犬的飼主，截圖雙方對話，質疑「15歲了，你還這樣虐待牠」，飼主回應「牠20歲我還是會這樣對牠」，惹怒網友，紛紛至飼主經營的手搖飲店刷負評。對此，手搖飲品牌「茶聚」總公司於今（12）日發布官方聲明，即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限。

影片顯示，男子拿掃把柄對柯基揮舞，且罵髒話，柯基不斷扭動閃躲，瑟縮到角落，男子甚至拿鞋子砸向柯基，還威脅要安樂死。眼尖網友認出，曾經在台北一家手搖飲店，見過這隻柯基，懷疑打狗的是手搖飲加盟主。不少網友至手搖飲店家刷一星負評，Google地標也有網友揚言抵制。

對此，「茶聚」總部在凌晨0時緊急發布公告，「這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。」已責成團隊立刻啟動危機處置機制。

茶聚於聲明中強調執行以下3項措施：

一、即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限

二、依照加盟契約啟動違規調查程序

三、同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置

茶聚並向大眾致歉，強調理解社會對事件的不悅，也承諾將於最短時間公布後續決議。

