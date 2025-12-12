茶聚加盟主PO「虐狗片」喊想安樂死！被起底曾獲「模範飼主」 業者火速開鍘

茶聚加盟主PO「虐狗片」喊想安樂死遭炎上。圖／翻攝自Threads

11日晚間在臉書、Threads等社群平台上瘋傳一段虐狗影片，一隻高齡15歲的柯基犬疑似在家尿失禁，遭男飼主拿棍棒、鞋子毆打，還被大吼咆哮，稱要送養不然就要安樂死，面對網友質疑更理直氣壯稱「牠20歲我還是會這樣對他」。該飼主遭起底手搖飲「茶聚」某分店加盟主，去年還因照顧寵物榮獲「模範飼主」，對比現在虐狗模樣實在諷刺，業者也火速開鍘。

據了解，受虐的柯基犬名為「秋刀魚」，已高齡15歲，疑似因在家亂尿尿惹怒詹姓飼主，隨後遭到一陣痛毆，一度想反抗，不過不敵人高馬大的飼主，害怕蜷縮在角落，低著頭的模樣讓人十分心疼。

15歲老柯基犬遭虐待，飼主全程錄下PO網。圖／翻攝自Threads

15歲老柯基犬遭虐待，飼主全程錄下PO網。圖／翻攝自Threads

15歲老柯基犬遭虐待，飼主全程錄下PO網。圖／翻攝自Threads

詹男將該段影片PO網，並稱「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」，影片剛發布就湧入網友留言，紛紛批評詹男虐狗，而他也不甘示弱，表示就算5年後，還是會對狗狗做一樣的事。

詹姓飼主將全程PO網，還稱想安樂死。圖／翻攝自網路

詹姓飼主回嗆網友。圖／翻攝自網路

虐狗加盟主曾是「模範飼主」！稱柯基是寶貝家人：還會下廚、幫刷牙

虐狗的詹姓飼主也遭網友起底，為手搖品牌「茶聚」台北某分店的加盟主，大批網友氣炸到Google地圖留下1星負評，該店家一度跌至一點多顆星。

此外，詹男也被查出去年剛榮獲「年度狂犬業務執行績效評鑑」的「金飯碗」，被譽為「模範飼主」，當時得獎時還稱把柯基當成寶貝家人，不僅會幫牠刷牙，還會親自下廚，對比近日行為實在判若兩人。

爭議持續在社群平台上延燒，大批網友轉傳影片紛紛怒批「光明正大虐待動物」、「不可饒恕」、「太噁心，裝什麼愛狗人設」、「抵制飲料店」，甚至有人私訊詹姓飼主要求給出說法，也一一遭到封鎖。

詹姓飼主曾被譽為模範飼主。圖／翻攝畫面

茶聚火速開鍘！暫停虐狗加盟主使用權限：暴力0容忍

對此，「茶聚」總公司於今日凌晨在臉書發布聲明，表示「雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊，我們不接受，也不容忍」，已執行以下措施，包含「暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限」、「依照加盟契約啟動違規調查程序」、「展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業」。

茶聚火速發布聲明。圖／翻攝自茶聚臉書

茶聚表示，會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理，「本事件也再次提醒我們，加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生」。



