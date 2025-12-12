茶聚加盟店負責人疑虐15歲老柯基 總部緊急發聲明

手搖飲品牌「茶聚CHA'GE」加盟店負責人涉嫌虐待動物引發軒然大波，一段虐狗影片在社群平台Threads瘋傳後，茶聚加盟總部總經理吳致宏今（12）日凌晨緊急發布聲明，宣布即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並啟動違規調查程序。

飼主遭網友起底是手搖飲「茶聚CHA'GE」加盟店負責人 。（示意圖／翻攝自 茶聚官網 ）

影片中可見一名男子對著一隻15歲高齡柯基犬情緒失控，不斷咆哮、爆粗口，揮舞棍棒並丟擲鞋子，還揚言要對牠安樂死。受驚嚇的柯基犬翻了一圈後，只能縮在牆角瑟瑟發抖，畫面曝光後讓大批網友感到不捨與憤怒。PO出影片的網友直呼，「好扯喔，毛小孩15歲了，有失智就這樣對待」。虐狗事件持續延燒，不僅該店家的Google評論湧入一星負評，茶聚總公司臉書專頁也被留言洗版。

茶聚加盟總部總經理吳致宏今（12）日凌晨緊急發布聲明，表示第一時間得知有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片，身為茶聚加盟總部的負責人感到震驚遺憾。「雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。」並承諾會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。

茶聚加盟總部聲明全文如下：

各位消費者、以及支持茶聚的朋友們：

我在第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。身為茶聚加盟總部的負責人，我對此感到震驚，也感到極度遺憾。

雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。

在確認事件後，我已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施：

• 即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限

• 依照加盟契約啟動違規調查程序

• 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業

我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持茶聚的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意。

我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。

感謝大家對茶聚的提醒與監督。

茶聚加盟總部 吳致宏 總經理

敬上

