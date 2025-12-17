茶聚業者挺清潔隊 致贈飲料為環保夥伴加油打氣

「茶聚」花蓮民國店業者王允澤致贈120杯飲料給花蓮市清潔隊，為辛勤維護市容的清潔同仁加油打氣（見圖）。其暖心捐贈，為寒冷天氣增添一份溫暖，也讓清潔隊員十分感動。

市長魏嘉彥表示，清潔隊同仁每日辛勤維護市容，是城市乾淨宜居的重要力量，能夠獲得企業肯定，是對隊員最直接的鼓勵。他感謝茶聚用心支持，也再次強調市公所會持續打造更好的工作環境，讓清潔隊安心執勤。

清潔隊長吳慶展亦代表全體隊員致謝，指出這份支持讓大家深受鼓舞，也讓隊員在日常繁重的清運、清掃工作中感受到被看見與被珍惜。

廣告 廣告

王允澤表示，自己每天開店前後，都會看見清潔隊員忙碌的身影，不論天氣好壞都堅守崗位，讓城市保持整潔。他說，正因為常被這些努力打動，才萌生以一杯飲料向清潔隊員表達感謝的念頭，希望透過小小行動，喚起更多人關心第一線環保夥伴。

茶聚花蓮民國店長期投入公益，過去亦曾捐贈飲品及物資給畢士大教養院、花蓮家扶中心、基督教芥菜種會少年之家，秉持「企業成長、社會共好」理念，以行動持續回饋地方。