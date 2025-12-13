茶聚老闆虐打柯基到案喊「一時失控」 動保處最高開罰金額曝光

柯基犬目前已被安置。動保處提供

社群平台近日流傳一段柯基犬遭虐待的影片，引發網友撻伐。台北市動物保護處昨（12）日凌晨接獲通報後，火速介入調查，涉案飼主、北市中山區一間連鎖飲料店加盟店主昨已到案說明，坦承因長期照護犬隻身心疲憊，一時情緒失控。動保處為確保犬隻安全，已依法將柯基犬緊急安置至特約動物醫院，後續將待驗傷結果釐清是否違法並依法開罰。

動保處指出，12日凌晨約0時接獲民眾通報，發現社群網站流傳疑似虐待犬隻的影像，畫面中飼主情緒激動，不僅以激烈言語喝斥，還拋擲衛生紙捲、持清潔用具揮擊柯基犬，犬隻嚇得縮在角落發抖，畫面令人不捨。

經查，影片中的行為人確為該柯基犬飼主。事件曝光後，犬隻已於昨日先行帶離原處，暫時安置在寵物旅館。動保處為確保犬隻安全並確認是否受傷情形，今日隨即前往旅館，依《臺北市動物保護自治條例》第14條規定，將犬隻緊急安置至特約動物醫院。

動保處說明，將依獸醫驗傷結果與相關事證，釐清是否違反《動物保護法》。依規定，飼主應避免動物遭受騷擾、虐待或傷害，違者最高可處7萬5千元罰鍰。

動保處強調，對虐待動物行為秉持零容忍態度，並呼籲民眾若發現疑似虐待或傷害動物情事，可撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報。



