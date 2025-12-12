「茶聚」加盟門市負責人爆虐狗！失控打罵失智柯基犬 總部急發聲明回應

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

知名手搖「茶聚CHA'GE」加盟門市的負責人詹姓飼主，遭爆涉嫌虐待動物，只因一隻15歲患有失智症的柯基犬打，便情緒失控打罵。影片曝光後，惹怒大批網友，紛紛要該飼主出來道歉。對此，茶聚加盟總部今(12)日凌晨也緊急發聲明回應，表示對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、不接受也不容忍，在確認事件後，已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行相關措施。

飼主在臉書上傳影片，只見他對著柯基犬叫罵，指責狗狗亂小便，期間還拿衛生紙捲筒丟狗，以及疑似拿拖把柄打狗，柯基犬則從原先的齜牙，嚇到縮在角落，害怕地望向飼主。飼主更發文寫下「誰要養？送他，不然我就把他安樂死。」

廣告 廣告

影片一出，瞬間點燃全網怒火，而面對網友勸阻「15歲了你這樣對它」，詹男還一度嗆聲「他20歲我還是會這樣對它」，也有人喊話希望能體諒狗狗的身體狀況，它絕不是故意，詹男則回「每天都不是故意的，倒楣的都是我」，還發長文為自己叫屈。諷刺的是，詹男還曾因幫愛犬施打10年以上狂犬病疫苗獲金飯碗，被媒體報導過的畫面，如今也曝光。

北市議員陳宥丞也表示，「我已請台北市動保處立刻查明影片內容真偽，並對案件調查及救援動物，也請大家提供更多資料，減少查證時間，例如發生可能的地點和其他資訊，我們對於虐待動物、絕不寬容！」民進黨立委郭昱晴也透露，一早已提報北市動保處，動保處也即刻回應該案已開案調查，而狗狗目前由其行為人前同居友人先行帶離，至寵物旅館進行安置(前同居友人亦認為詹姓行為人情緒不穩)，動保處會接續前往將狗狗送醫檢查。如有最新後續隨時會再次更新。茶聚加盟總部也發布聲明回應此事。

茶聚加盟總部聲明：

各位消費者、以及支持茶聚的朋友們：

我在第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。身為茶聚加盟總部的負責人，我對此感到震驚，也感到極度遺憾。

雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。

在確認事件後，我已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施：

• 即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限

• 依照加盟契約啟動違規調查程序

• 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業

我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持茶聚的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意。

我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。

感謝大家對茶聚的提醒與監督。

原始連結







更多華視新聞報導

網友怒了！北市手搖飲加盟主疑虐狗 議員介入處理

加盟展拚AI！ 不輸總舖師 智能炒菜機2分鐘上桌

YouTuber拍片控訴「女兒遭老師膠帶貼嘴、關小黑屋」 幼兒園發聲明否認

