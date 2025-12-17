茶葉公司得標國防部標案 謝寒冰揭最大疑點：分到什麼地方須追查

高雄鴻璋茶業有限公司被立委踢爆資本額僅10萬元，5年內卻接連拿下國防部、立院及警政司法機關等16件共逾1800萬元的資訊設備標案。資深媒體人謝寒冰質疑，此事恐是長官交代承辦人員必須找該間公司來投標，並用該人頭去取得標案，標金分到什麼地方必須要追查。

謝寒冰昨(16)日在政論節目《57爆新聞》中指出，兵推系統中有一大堆國軍專業機密資料，技術不是最重要的，首要關注的是保防，安全有沒有問題、是否符合相關保密標準等，都要一一確認身分，確定一切都沒有問題，再去考慮有沒有資格投標。

廣告 廣告

謝寒冰進一步表示，由於他的父母都是公務員，因此非常了解公務員的習慣，除非萬不得已，否則絕不跟新廠商接觸，會選擇長期合作繼續合作，因為若要找新廠商，還要去查背景資料、看有沒有履約保證、看技術能力符不符合標準。

因此，謝寒冰質疑，之前在做茶葉的人拿下設備標案非常奇怪，因為這不是突然之間冒出來的需求，而是國軍長期以來都有這個需求，難道過去的廠商發生什麼問題嗎？否則為何不用？找新廠商正常來說也會傾向找比較大的公司，不會找個人工作室，因為無法確認技術能力有沒有達標。

謝寒冰強調，公家單位最重視廠商過去的成績，包括接過哪些部門、曾在民間企業做什麼事；如今一間賣茶葉的茶行拿下資訊設備標案，謝斷言，就是長官交代，要求承辦人員必須找該公司來投標，並拿人頭頂替去取得標案，標金分到什麼地方，必須要追查下去。

【看原文連結】