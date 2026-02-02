茶葉蛋健康嗎？ 醫讚「助孩子長高的好幫手」：3歲以下不要吃

陳奕成大讚茶葉蛋是能夠補充優質蛋白的食物。（示意圖／photoAC）

最近有位營養師在Threads分享9種「常被誤以為是無糖，但實際上含糖量偏高」的食物，而茶葉蛋就被列入名單，說法遭到家醫科醫師反駁後，營養師只是偷偷刪文，並未作出回應。對此，兒童內分泌科專科醫師陳奕成指出，他一直很鼓勵國小以上的孩子，可以將茶葉蛋當作下課點心，作為補充蛋白質、增加飽足感又幫助長高的好幫手。

陳奕成在臉書粉專發文表示，雞蛋是「全營養食物」，含有豐富的優質蛋白，對於活動量大的孩子來說，茶葉蛋是便利商店就可以輕鬆買到的原型食物，比起精緻澱粉，更能提供穩定的飽足感和長高所需要的原料。

陳奕成提到，雖然蛋本身的營養很棒，但還是需要稍微留意茶葉蛋的「那鍋滷汁」，滷汁會讓蛋殼吸附額外的鈉，由於1至3歲的孩子腎臟發育尚未完全成熟，建議還沒上幼稚園的小小孩，選擇吃水煮蛋比較安全。

如果想吃得更健康，陳奕成指出，可以避免挑選殼裂太深、顏色過黑的茶葉蛋；剝完茶葉蛋的蛋殼後，可以用飲用水稍微沖一下表面；若是1至3歲的孩子，建議優先選擇居家水煮蛋。

另外，陳奕成也提醒，茶葉蛋在滷製時，茶葉中的咖啡因確實會滲入蛋白與蛋黃中，不過含量相當低，不至於讓孩子吃完後興奮到睡不著覺，不要一天吃下2、3顆茶葉蛋就好。

