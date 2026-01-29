茶葉蛋含糖量超高？家醫科醫師狠打臉 營養師翻車刪文了

近年來許多人對於攝取的營養非常講究，希望可以保持身體健康。一位營養師近日表示，有9種食物看似無糖，其實含糖量相當高，沒想到有家醫科醫師直接打臉，被營養師點名的茶葉蛋滷汁的含糖量很少，且是外食族最方便的蛋白質來源之一，最後營養師選擇刪文，貼文曝光後引發熱議。

營養師在Threads發文指出，有9種食物很多人以為是無糖，但其實含糖量很高，分別是滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬、甜辣醬；不過有家醫科醫師當面打臉，「我必須幫茶葉蛋講個話。滷汁那點糖量根本不足以影響健康，而且它是外食族最方便的優質蛋白來源之一」。

對此，許多網友紛紛回應，「感謝你守住了最後的飲控底線—茶葉蛋」、「真的覺得我要把所有營養師的追蹤都退掉了，已經看到幾個營養師被醫生出來說資訊有問題了」、「外食族對您說謝謝」、「感謝醫師拯救我！我才在想我三到四天早餐是茶葉蛋一顆、30元地瓜一條、350ml無糖豆漿或者500ml拿鐵。豆漿、地瓜、茶葉蛋都糖？那我還能吃什麼？」、「我覺得茶葉蛋真的是臨時補充熱量最好的選擇。超商都有方便購買，又是原型食物」。

引發熱議後，營養師悄悄刪除貼文，遭到家醫科醫師質疑，「直接刪文是什麼操作，好歹也出來勘誤一下吧」，不少人也紛紛大讚該名醫師，「身為營養師的我，不想替他道歉」、「我的營養師說…茶葉蛋是個好東西，不可以誣蔑它」。

