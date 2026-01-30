茶葉蛋地雷不是糖！醫揭「1隱憂」易忽略：別選太黑

記者鄭玉如／台北報導

一名營養師近日發文列出9種看似無糖，其實糖超多的食物，其中包含茶葉蛋，反遭家醫科醫師反駁，茶葉蛋在飲食中並不構成糖分負擔。對此，兒童內分泌科專科醫師陳奕成也提到，茶葉蛋是用於補充蛋白質的不錯選擇，但對於孩童而言，茶葉蛋應留意鈉含量，避免選殼裂太深、顏色過黑的蛋。

一名營養師在社群平台Threads列出，9種食物常被誤以為無糖，實際上含糖量偏高，包括滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬以及甜辣醬。不過，家醫科醫師反駁，指茶葉蛋滷汁的糖量不足以影響健康，且茶葉蛋更是外食族方便又優質的蛋白來源。事後，該名營養師已刪除原貼文，但仍引發部分人士對處理方式的質疑。

對此，陳奕成在臉書粉專提到，雞蛋富含優質蛋白，對於活動量大的孩童而言，茶葉蛋是便利商店就能買到的原型食物，比起精緻澱粉，更能提供穩定的飽足感與長高所需要的原料，因此他很鼓勵國小以上的孩童，下課點心可以選擇茶葉蛋，補充蛋白質有助於長高。

陳奕成提醒，雞蛋雖然營養豐富，但茶葉蛋的「滷汁」仍須留意，滷汁雖然香，但也讓蛋殼吸附額外的鈉，尤其1至3歲的孩童，腎臟發育尚未完全成熟，建議選擇水煮蛋比較安全。另外，若想健康吃茶葉蛋，避免挑選殼裂太深、顏色過黑的蛋，剝完殼後，可以用飲用水稍微沖一下表面。

