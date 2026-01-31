茶葉蛋是便利商店優質點心？醫曝「2挑選重點」

生活中心／杜子心報導



近日一名營養師在社群平台Threads發文，列出多種「看起來無糖，其實糖很多」的食物，其中茶葉蛋也被點名，引發不少民眾困惑。名單包含滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬與甜辣醬。不過貼文很快遭家醫科醫師反駁，直言茶葉蛋滷汁中的糖分非常少，根本不足以對健康造成負擔，反而是外食族方便取得的優質蛋白質來源之一。隨著爭議擴大，該名營養師也悄悄刪除貼文，引發部分網友質疑處理方式。









廣告 廣告

茶葉蛋被列隱藏「高糖食物」 醫師狠打臉曝「2挑選重點」：別選太黑

陳奕成表示雞蛋屬於營養密度高的原型食物，富含優質蛋白質。（圖／翻攝自陳奕成臉書）

針對這場茶葉蛋風波，兒童內分泌科醫師陳奕成也在臉書發文補充說明，表示雞蛋屬於營養密度高的原型食物，富含優質蛋白質，對活動量大的孩子來說，茶葉蛋是便利商店就能買到的好選擇，比起麵包等精緻澱粉，更能帶來穩定飽足感，也有助於補充長高所需營養。他也鼓勵國小以上學童，可以把茶葉蛋當作下課點心，作為補充體力的來源。

茶葉蛋被列隱藏「高糖食物」 醫師狠打臉曝「2挑選重點」：別選太黑

陳奕成建議挑選茶葉蛋時應避免選殼裂太深或顏色過黑的蛋。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

不過陳奕成也提醒，與其擔心糖分，其實更該留意的是滷汁帶來的鈉含量。滷製過程會讓蛋殼吸附額外鹽分，對於腎臟尚未發育成熟的1至3歲幼童負擔較大，建議優先選擇水煮蛋較安全。購買茶葉蛋時，也應避免挑選殼裂太深或顏色過黑的蛋，剝殼後可用飲用水簡單沖洗表面，減少多餘鹽分殘留。醫師強調，只要掌握這些原則，茶葉蛋仍是成長期孩子與外食族相當方便的健康點心選擇。





原文出處：茶葉蛋被列隱藏「高糖食物」?醫師狠打臉曝「2挑選重點」：別選太黑

更多民視新聞報導

海鯤號潛航50公尺寫新紀錄！她讚：台灣一定不倒

2/4立春正式進入馬年！命理師曝3生肖手氣超旺

刷完牙別馬上漱口！醫曝多1動作才有效預防蛀牙

