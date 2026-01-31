茶葉蛋高糖被罵翻！營養師列9食物被醫師反擊：別誣蔑它

（記者周德瑄／綜合報導）一名營養師在Threads列出茶葉蛋等9種食物其實高糖，引發醫師反擊。醫師認為茶葉蛋滷汁糖分極低，是優質蛋白質。兒童內分泌科醫師陳奕成也推薦國小生吃茶葉蛋補蛋白助長高，但提醒1至3歲幼兒要注意鈉含量，建議挑選時避開顏色過黑、裂痕過深的蛋，健康吃原型食物。

這場關於隱形糖分的論戰引發網友熱烈討論。該名營養師原本在社群平台列舉9種民眾誤以為無糖的食物，除了茶葉蛋外，還包含滷雞爪、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬以及甜辣醬。沒想到貼文一出，隨即遭到家醫科醫師當面反擊，直言茶葉蛋滷汁的糖量微乎其微，根本不足以影響健康，對於外食族來說更是方便且優質的蛋白來源。

醫師的力挺也獲得大批網友支持，有人感嘆茶葉蛋是飲食控制者的最後底線，若連這都不能吃，恐怕無所適從。對此，兒童內分泌科醫師陳奕成也分享專業見解，他認為雞蛋富含優質蛋白，對於活動量大的學童來說，下課後在超商買顆茶葉蛋，比起精緻澱粉更能提供穩定的飽足感，也是長高不可或缺的原料，非常鼓勵國小以上的孩子食用。

不過陳奕成也特別提醒，雖然茶葉蛋營養豐富，但必須留意滷汁帶來的鈉含量。由於滷汁吸附在蛋殼與蛋白上，對於1至3歲腎臟發育尚未成熟的幼兒來說負擔較重，建議這類幼童改吃水煮蛋比較安全。家長在幫孩子挑選時，也應避免挑選蛋殼裂痕太深或是顏色過黑的蛋，剝殼後可以用飲用水稍微沖洗表面，才能吃得更安心。而該名引發爭議的營養師目前已將原文刪除。

