茶葉行接國防部「電腦維修標案」 負責人：我有資管背景

國民黨立委徐巧芯今（17）日質詢，批評一間位在高雄的茶葉公司，五年來承攬政府各單位16件共超過1800萬的「電腦設備維護」相關標案，徐巧芯質疑茶葉行負責人在社群上抱怨「不管怎麼說，都會有人質疑我是人頭」，認為讓茶行負責電腦設備維護有資安疑慮，但民進黨立委沈伯洋也舉例指出，民間很多廠商都同時經營不同產業，有沒有能力執行標案才是重點，而負責人也親自出面回應。

鴻璋茶業負責人林小姐說：「他就打電話來說我們標到了。」面對鏡頭侃侃而談拿下的數件政府標案，她是鴻璋茶業負責人林小姐，資管科系畢業的她在經營茶行之餘，也參與投標政府的電腦網路維護保養等相關標案，五年內接連拿下，包含國防部立法院警政司法機關等16件，超過1800萬的標案。

鴻璋茶業負責人林小姐說：「我是資管系畢業的，(證照呢)，證照是工程師，可以符合說，就是他需要的人，對，然後我們就可以去投標。」儘管公開說明，但仍不斷遭受質疑，也讓林小姐無奈發文說：「反正不管怎麼說，就會有人說我是人頭啊。」

立委(國)徐巧芯說：「無論他是陳述事實或是諷刺自己，能夠在社群平台上面寫出跟國防部的互動嗎，這些都是顯示出了，這個茶行，他在這樣子的一個資訊安全的標案上面，他其實不具敏感性的。」

社群言論登上國會殿堂，嚇得國防部長顧立雄張大了嘴，攤開此項標案內容，名稱是網路設備委商維護，內容包含其他電腦相關服務，如客戶員工訓練或其他服務等等，與軍武採購沒有關聯，立委(民)沈伯洋說：「最近國民黨打這一系列的案子，都是有點張飛打岳飛，那今天其實民間有很多的這些廠商，他有很多的產業，所以重點是他到底有沒有相關的能力，然後去得到這樣的一個標案，那如果他在這裡面有偽造的情事，那當然國防部也一樣會查出來。」

國防部軍購廠商引發爭議，如今大小標案也都被一一檢視。

