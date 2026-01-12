茶葉製品推陳出新 七三茶堂推茶泡飯 季緣水果入茶

「七三茶堂」連袂「新誥餐飲集團」推出全台首家以「台灣茶泡飯」為核心概念的期間限定店「茶與餐的實驗場」，推出昆布漬鮮鮭、蒲燒炙鰻魚等六款茶泡飯套餐。（粘耿豪攝）

為完整體驗茶泡飯的味覺層次變化，「茶與餐的實驗場」獨創「台灣茶泡飯三吃法」。（粘耿豪攝）

台灣茶舉世聞名，除了傳統茶種，各式茶品牌也推陳出新，以新風貌讓喝茶成為品味生活的象徵。

台灣茶品牌「七三茶堂7teahouse」連袂「新誥餐飲集團」，於中和環球購物中心推出全台首家以「台灣茶泡飯」為核心概念的期間限定店「茶與餐的實驗場」，透過獨創「賞味三步驟」與研磨茶技術，將台灣茶從「飲品」延伸至「餐食」。除了主打「茶泡飯」，亦推出「茶靈魂系甜點」以及與鮮乳坊合作的「茶拿鐵系列」飲品。1月14日前凡至內用台灣茶泡飯套餐，即贈送「茶拿鐵系列」買一送一優惠卷。

在「茶與餐的實驗場」中，茶湯是被定義為提升餐點風味的「靈魂角色」。（粘耿豪攝）

「茶與餐的實驗場」將茶沖煮吧台設置於入口迎賓處，讓顧客可以欣賞茶的沖煮過程。（粘耿豪攝）

由阿里山的茶園出發，七三茶堂以專業製茶技術探究台灣各地不同的植茶風土，從15分鐘速泡「研磨冷萃茶包」、甜點烘焙的「喫茶粉」、美味無負擔的「茶食品」等，將台灣茶融入餐食創作，展示台灣茶除品飲外的可能性。「茶與餐的實驗場」空間設計以「茶文化的當代表現」為核心，將茶沖煮吧台設置於入口迎賓處，讓顧客可以欣賞茶的沖煮過程，並將製茶與料理動線整合，使「品茗」、「用餐」與「觀看」融合成沉浸式體驗。

「茶與餐的實驗場」將製茶與料理動線整合，使「品茗」、「用餐」與「觀看」融合成沉浸式體驗。（粘耿豪攝）

「茶與餐的實驗場」與「鮮乳坊」合作，使用「幸運兒鮮乳」製出平衡茶感與鮮乳的「茶拿鐵系列」。（粘耿豪攝）

「茶泡飯」起源於日本平安時代，是為了節省時間發明的速食吃法。新誥餐飲集團總監Xavier以日本茶泡飯為基礎，結合七三茶堂對台灣茶風味，將茶泡飯從庶民美食轉換為精緻味覺體驗。一碗茶泡飯的「茶湯」掌握關鍵的要素，在炊米與茶品間找出最佳平衡，享受茶泡飯體驗不必遠赴日本。在「茶與餐的實驗場」中，茶湯是被定義為提升餐點風味的「靈魂角色」。

「茶與餐的實驗場」共推出昆布漬鮮鮭、蒲燒炙鰻魚等六款茶泡飯套餐，為了完整體驗茶泡飯的味覺層次變化，「茶與餐的實驗場」獨創「台灣茶泡飯三吃法」，賞味三步驟提升用餐儀式感。第一吃品嘗主食原味，品嚐主廚設計的日式主食搭配米飯的原始風味；第二吃體驗高湯鮮美，將無限量供應的昆布柴魚雞高湯倒入，呈現如日式雜炊般溫潤的風味；第三吃則品味茶湯昇華，啜飲七三茶堂精選的台灣風味熱茶，再加入高湯主食碗中，茶湯的單寧與香氣去油解膩，為高湯與食材畫龍點睛。

「茶與餐的實驗場」將喫茶的概念延續至甜點。推出炭焙烏龍提拉米蘇等四款「茶靈魂系甜點」。（粘耿豪攝）

「茶與餐的實驗場」空間設計以「茶文化的當代表現」為核心，融合自然材質的溫潤與現代簡約線條。（粘耿豪攝）

堅持使用台灣在地茶種的七三茶堂，菜單設計運用「台灣特色茶系」，每份套餐均含醇厚茶香的溏心蛋，選用日月潭紅玉紅茶泡製，清香烏龍豆奶酪則以清雅烏龍茶韻與淡淡豆奶香的爽口尾韻作結。除了日式風味主食，「茶與餐的實驗場」還將喫茶的概念延續至甜點。推出炭焙烏龍提拉米蘇、花蓮蜜香紅茶布蕾等四款「茶靈魂系甜點」，讓台灣茶與西式甜點東西交會。此外「茶與餐的實驗場」更與鮮乳品牌「鮮乳坊」合作，使用「幸運兒鮮乳」調製出平衡茶感與濃郁鮮乳的「茶拿鐵系列」，以及七三以友善農法種植茶葉細磨之「喫茶粉」，共有三峽碧螺春、清香烏龍等五種風味可選擇。

台灣手搖飲品牌季緣於1月進駐台中開設旗艦店，以品牌精湛的製茶風味，為中部手搖飲市場注入全新的人文底蘊。品牌邁入第8年的季緣已開設7家門市，台中旗艦店同步推出台中限定「比賽級．凍頂烏龍茶」，以及季節限定新品「蓮霧系列水果茶」，以原味茶為基底佐鮮甜蓮霧，感受春天氣息的清新風味。

台灣手搖飲品牌季緣於1月進駐台中開設旗艦店。（季緣提供）

自2018年成立的季緣堅持以台灣茶葉、新鮮水果為原料，以嚴謹態度看待茶葉、烘焙、製茶過程，反覆測試不同茶葉與溫度間的風味。在空間設計上季緣採宋代簡約美學，著墨品茶與生活藝術，落實「一季一茶，一緣一會」品牌精神；而品牌Logo以葉脈意象展開，融合台式傳統窗花語彙，象徵帶領消費者探望窗外風景。為讓消費者沈浸在茶的世界，店內規劃「純茶聞香體驗區」，陳列四款精選原葉，邀請消費者先以嗅覺預習山林的氣息再品飲。

台中旗艦店同步推出台中限定「比賽級．凍頂烏龍茶」。（季緣提供）

季緣將初「蓮霧」入茶，推出季節限定新品蓮霧系列「蓮霧青韻茶王」、「蓮霧柚香奶蓋」。（季緣提供）

季緣深入海拔2000公尺的茶區，選用含有冷冽山氣的烏龍品種，從採收、製程、精製過程皆依循標準嚴格製作，精釀台中旗艦店獨家限定飲品「比賽級．凍頂烏龍茶」，濃縮在地茶葉特色與人文精神。「比賽級．凍頂烏龍茶」採取「七溫層、36小時」的精緻烘焙，透過製茶師對七種溫度變化的掌控，將火味轉化為茶韻。茶湯入口醇厚甘潤，每一杯茶飲都是季緣對「時間」與「工藝」的致敬。為確保茶葉最佳風味，建議以「去冰無糖」方式品鑑原始香氣。「比賽級．凍頂烏龍茶」中杯70元，大杯85元。

除了濃厚的茶韻，季緣也將當季水果「蓮霧」入茶，推出季節限定新品蓮霧系列「蓮霧青韻茶王」、「蓮霧柚香奶蓋」。嚴選台灣紅寶石蓮霧，搭配清爽的原味茶增加口感的層次，不添加過多修飾，伴隨果香、茶香入喉，每一口都能感受蓮霧的清爽與甘甜，是農曆新春期間最清爽、解膩的首選。「蓮霧青韻茶王」、「蓮霧柚香奶蓋」中杯75元， 大杯90元。1月15日前至門市消費，可享第二杯88折優惠。

