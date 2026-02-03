茶葉重鎮名間設焚化爐？農業部祭「3大原則」：不容輕易變更

農業部長陳駿季今（3）日受訪指出，該廠選址位於特定農業區，因此開發前需經農業部同意變更，但以農業部立場來說，絕對不會讓優良農地遭輕易變更。（賀培晏攝）

南投名間鄉為我國茶葉重鎮之一，有許多優良農田及豐富生態，然而南投縣政府預計在名間鄉新民村蓋垃圾焚化爐，旋即引發各界關注，對此農業部長陳駿季今（3）日受訪指出，該廠選址位於特定農業區，因此開發前需經農業部同意變更，但以農業部立場來說，絕對不會讓優良農地遭輕易變更。

陳駿季表示，名間焚化爐位於特定農業區，面積約7.5公頃，該地原為國產署所有，但已移交給南投縣政府，但無論如何，想要蓋垃圾處理場勢必要進行農地變更，而農業部在處理變更時，都會考量其「合理性、必要性、不可替代性」三大要素。

陳駿季指出，該基地周邊仍是重要農業生產區，不僅有通過產銷履歷的農產品，也包含稻作、果樹及雜糧作物，更重要的是，民間鄉一帶是台灣重要茶葉產區之一，當地生產的茶葉除供應國內飲料與加工使用，也包含高價值的精品茶，因此絕對不希望在沒有好的平衡前，就進行相關作業。

陳駿季強調，截至目前為止，農業部尚未接獲任何正式的農地變更申請案，因此不會有任何的預設立場，外界無需過多揣測，不過，一旦未來正式送件，不論是在農地變更審查、區域計畫程序，或後續可能的討論程序，農業部都會堅持需有「合理性、必要性、不可替代性」的三大原則。

