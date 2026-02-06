「茶葉重鎮」南投名間要蓋焚化爐！7大茶飲品牌聲援反對 許淑華：縣民選我要解決問題

1月31日，南投縣府舉行二階環評範疇界定會議，反焚化爐自救會在場外抗議要求撤回一階環評。（翻攝自臉書名間鄉反焚化爐自救會）

南投縣的垃圾處理問題長年未解，縣府規劃在名間鄉設置焚化爐，然而名間鄉是台灣的茶業重鎮，被認為恐將造成環境問題、影響茶葉產業，在地鄉親日前公開下跪呼籲撤銷一階環評、重新選址，包括「茶的魔手」等多家知名茶飲業者也陸續發聲反對。對於相關爭議，南投縣長許淑華也簡短做出回應，強調她要展現解決垃圾問題的決心。

為什麼名間要蓋焚化爐？

南投縣是全台灣沒有設置焚化設備的縣市，長年有大量垃圾堆積處理的問題，因此縣府決定興建焚化爐來解決，規劃在名間鄉新民村外埔段，設置「南投縣垃圾處理及再生能源中心」；依法此案的環評是由地方政府進行審查，去年9月初審後，將進入將嚴格的二階環評。

南投縣環保局長李易書說明，選址有5大評估項目，為內部自定，會看有無社區或醫院、學校，但被質疑根本沒有考量到自然生態問題，且該廠選址為石虎出沒熱點。

為什麼名間焚化爐遭反對？民眾組自救會抗爭

不僅有石虎出沒，名間鄉還是台灣茶葉重要產地，包括許多手搖茶飲業者的原料，逾7成來自名間。民眾與環保團體擔憂在此興建焚化爐將造成環境問題，更可能會衝擊茶葉產業，因此組成「名間鄉反焚化爐自救會」，公開抗爭反對，並與立法委員、在地議員、多個環保團體聯合呼籲停止設廠。

擔憂焚化爐恐造成環境與生態影響，居民組自救會呼籲撤銷環評。（翻攝自臉書名間鄉反焚化爐自救會）

1月31日，南投縣府舉行二階環評範疇界定會議，自救會在場外抗議，高喊撤銷一階環評、重新再審、重新選址等訴求，痛批一階環評資料不全、沒有審慎評估衝擊，在會場內也有多位民眾直接當眾公開下跪，盼焚化爐離開名間鄉。

手搖品牌聲援自救會 反對興建焚化爐

《ETtoday》報導，茶飲品牌「3點1刻」以及多家知名連鎖手搖飲，包括「TEA TOP 第一味」「茶之魔手」「山焙」「烏弄」「慕慕檸」「十二韻」等業者，近日也陸續公開表態，反對在名間鄉設焚化爐，強調任何環境風險都可能造成產業影響。

「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍指出，每年約有10萬台斤的茶產自名間，全台手搖飲有6成都來自這裡，無法理解縣府為何要選在關鍵的茶葉產地興建焚化爐？質疑縣府的選址依據沒有清楚說明。楊國珍表示，若空氣中有粉塵或汙染物飄至茶園，勢必影響茶葉品質，大家都不希望承擔這個風險；他強調，名間的茶葉價格合理、又有台灣茶香，不是越南茶可以輕易取代的。

反對在茶葉重鎮名間鄉興建焚化爐，居民組自救會呼籲撤銷環評。（翻攝自臉書名間鄉反焚化爐自救會）

農業部表態立場 許淑華回應了

針對名間興建焚化爐恐衝擊茶葉產地，農業部長陳駿季表示名間鄉規劃地點屬「特定農業區」，若南投縣府要興建焚化爐，必須向農業部申請農地變更，並通過「合理性」與「不可替代性」等嚴格審查；農業部表明立場會全力守護優良農地，不會讓重要農業用地輕易變更。

南投縣府則一再表示會依法辦理並加強溝通，許淑華5日受訪回應則簡短表示：「縣民選給我呢，是要我解決問題的，我會努力克服困難，讓南投縣有自主處理垃圾的能力。」

