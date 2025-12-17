茶行得標海軍資訊案 徐巧芯驚了：竟讓詐欺判刑人員進營區工作

立法院外交及國防委員會今（17）日邀請國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。針對茶行得標國軍的伺服器及網站資安維護案等，國民黨立委徐巧芯批評，軍方知道所謂的「工讀生」詐欺判刑確定，竟還讓其進入營區工作。

徐巧芯(圖左)質詢顧立雄。(圖/中天新聞)

徐巧芯表示，近期國軍爆出多起極不合理的招標事件，包括台南的福麥裝修公司竟得標RDX炸藥原料案，而高雄的鴻璋茶業公司被爆出資本額僅10萬元，卻在過去5年拿下國防部、立法院等單位多個資訊設備標案。

徐巧芯說，針對鴻璋公司拿下的國軍資訊標案，她質詢國防部長顧立雄。首先，鴻璋負責人林小姐接受訪問指出，近期案子開標時自己都沒到場，國防部就打電話通知得標，林小姐在公開場合說出與國防部互動，並不合適。

鴻璋茶行負責人受訪。(圖/徐巧芯提供)

徐巧芯表示，更何況林小姐也在社群軟體承認自己是「人頭」，這種說法，無論是諷刺自己、還是陳述事實，也相當不恰當。這個標案如果是禮盒、年節禮品，她沒有意見，但涉及到機敏、國安相關採購，廠商卻在大眾及社群媒體大放厥詞，透露與國防部的互動狀況，得標廠商有如此的鑑別與判斷能力，請問顧部長，這樣合法、合理嗎？

徐巧芯說，再來以國安層面來看，資本額10萬元的茶葉公司能得標這類國安等級的標案安全嗎？鴻璋標案的邏輯是「看到什麼就標標看」。1間公司在沒有股東、沒有合夥人、沒有實際員工的情況下，竟然可以得標國軍資訊案，她不知道國防部是如何評估投標廠商是否適宜？國防部查驗投標廠商資格，不應該只看表面，否則公司若真的涉密，軍方卻對該公司全無了解，無從追查，後果真是不堪設想。

徐巧芯指出，以鴻璋負責人的說法，公司只有她1人，沒有員工，她主業在做茶葉，公司為了「省錢」，避免申請勞健保，沒有聘請專職工程師，是跟「另一個工程師朋友一起賺」。而且，鴻璋茶行承包的國軍標案是「有報修需求，才再找工讀生」去。她問部長，這種以約聘工讀生負責的公司，適合承包國安、資安等級的系統維運嗎？

鴻璋茶行得標海軍資訊設備案。(圖/徐巧芯提供)

徐巧芯表示，根據茶行所說，鴻璋聘請的「工讀生」，實際上是過往以資訊公司名義投標政府標案的「鈞威科技」負責人黃鴻鈞。據她了解，「黃鴻鈞」之前曾涉及3起偽造廠商資格投標，包括投標立院，被發現且拒絕給付，後來提告立法院長韓國瑜敗訴；且法務部也告他詐欺，判刑確定。

徐巧芯指出，黃鴻鈞劣跡斑斑，照理來說應該要被國防部列為黑名單，結果黃鴻鈞卻將公司以「茶行」名義轉移給林姓負責人，林一下說兩人沒關係，一下又說以工讀生名義回聘黃鴻鈞（一說為技術支援）。這擺明就是惡名在外的「鈞威科技」，為了繼續投標政府標案，使用「朋友」的茶行名義去標國防部標案，實際上卻還是自己在做，請問這樣合法、合規嗎？

徐巧芯質疑，況且被判詐欺的黃鴻鈞，卻繼續以鴻璋「工讀生」的名義進入營區，進行資安設備維運服務，國防部明知黃鴻鈞遭詐欺確定，還可以進入營區工作，這樣的廠商及人員控管，大家還能對國防部有信心嗎？

黃鴻鈞判決書。(圖/徐巧芯提供)

徐巧芯強調，這樣的資訊維運工作，絕對不可能只有茶行會做、其他資訊公司都不會。海軍先前的標案也有資訊公司投標，鴻璋就剛好低了4萬元因此得標，海軍在資訊公司跟茶行當中，選擇茶行來維護資安，是不是有省小錢而棄國安風險問題？

徐巧芯指出，國防部長顧立雄的回覆，始終在合約履行是否合法、是否符合政府採購法的部分繞圈，不願意就她所提出，包括鴻璋公司背景、人員組成、是否符合資格，甚至影響國軍資訊安全部分正面回答。

徐巧芯痛批，國防部今天告訴她，這些資訊標案中，茶行竟然就是最好選擇，和背後「工讀生」黃鴻鈞很專業，她不相信，這擺明這是掛羊頭賣狗肉。1家劣跡斑斑、被判詐欺的公司「借牌再投標」，繼續做國軍的資訊資安標案，國防部這樣的標案把關品質，對得起國人嗎？

