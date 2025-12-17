茶行拿下國軍伺服器維護標案遭質疑 國防部證實「詐欺犯」曾進營區

國防部長顧立雄（左）、國防部採購室主任趙亞平2025.12.17於立法院外交及國防委員會答詢，回應伺服器維護標案與RDX火藥原料採購案等。郭宏章攝



國民黨立委王鴻薇日前指出，國防部海軍司令部伺服器及維護標案，竟由資本額10萬茶行得標，茶行負責人受訪時還自己揭露，有請涉及偽造廠商資格遭詐欺判案確定的前負責人擔任工讀生去維護設備。國民黨立委徐巧芯今天（12/17）質詢此案，國防部採購室主任趙亞平證實，該前負責人確實有進入營區，國防部長顧立雄解釋，這跟履約事項沒有關聯，就合約論合約，有無符合政府採購法、有無確實履約。

國防部軍購標案近期屢遭質疑資格，國民黨立委王鴻薇、羅智強12/15再度指控，2022年海軍伺服器標案及維護標案，得標廠商竟是資本額僅10萬的茶行「鴻璋茶葉」，前負責人黃鴻鈞更涉及3起偽造廠商資格判刑紀錄，但卻沒有列入黑名單，今年又再度得標。

該得標廠商「鴻璋茶葉」現任林姓負責人受訪時則自揭，自己不找駐點人員，因為還要請人、管理很麻煩，所以都找維護的，如果有報修就去，同時也承認跟前負責人黃鴻鈞是朋友，林女同時也坦承先前有聘他當工讀生，論件計酬，跑幾個維修的點。

徐巧芯今在立法院外交及國防委員會關切此案，問顧立雄是否知情。顧立雄說明，這是一個一般的案子，但徐巧芯質疑顧立雄「你上面採購勾選具有敏感或國安業務採購，是否涉及國家安全也勾是」，採購室主任趙亞平也解釋，「只要是國防部採購品項都會勾是，其實還要看個案性質。」

顧立雄補充說明，凡事要進入營區，就他了解都要做資安查核，因為進入營區，所以進來的人要做人員調查。

徐巧芯隨後播放茶行現任負責人受訪影片，質疑該茶行標到兩個標案的合宜性，趙亞平則解釋，基本上看廠商資格，至於負責人所講的，並不代表成為購案成立的佐證，國軍是看資格。趙亞平也指出「必須要補充，海軍司令部有確認，該廠商是系統維護不是機敏專案，資料不會在裡面，是系統維護。」

徐巧芯追問，茶行找工讀生維修伺服器設備，這樣合適嗎？趙亞平說，所有作業人員依照國軍規定，不管找誰合作，進營區都要提供名單，國防部會查核，徐巧芯又問「所以黃鴻鈞有無盡去營區？」趙亞平先是說「要問海軍」，但在徐巧芯多次逼問下，趙亞平終於鬆口證實說「有」，這讓徐巧芯相當生氣，大聲質疑趙亞平為何不一開始就說有。

顧立雄則解釋，前負責人黃鴻鈞的「鈞威科技」停權是2019年到2022年，而「鴻璋茶葉」是2022年得標的，也沒有被停權，他是依照採購法，符合比價、議價程序，完全依照政府採購法相關規定。

徐巧芯質疑，難道這樣沒有掛羊頭賣狗肉嗎？知道沒有設駐點人員、請工讀生？顧立雄表示，這都經過驗收合格結案。趙亞平則說，合約是要完成系統維護，沒有要求駐點。

徐巧芯進一步質疑，已經知道了要不要查核，顧立雄解釋，這應該跟履約事項沒有關聯。「我想就合約論合約，合約履行有沒有符合政府採購法，履約有無確實，履約完畢進行驗收結案才是重點，其他的勞資之間有任何相關糾紛，就甲方立場，當然有相關部會可以處理。」

聽完顧立雄所講的，徐巧芯更加生氣，接連發飆質疑國防部，不過後續因質詢嚴重超時，被會議代理主席陳永康打斷發言，要求國防部提供書面資料答覆徐巧芯的質詢問題。

