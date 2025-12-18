茶行拿下國防標案自爆「我是人頭」 蘇一峰8字酸爆

高雄鴻璋茶業公司資本額僅10萬元，5年內卻接連拿下國防部等機關16件共逾1800萬元的資訊設備標案。藍委徐巧芯也引述指老闆娘林怡君在社群軟體稱「我是人頭」。茶行負責人日前現身受訪時，被問到「你們才10萬資本額，可以做這麼大的生意，會不會很誇張？」負責人則笑喊，「我覺得蠻勵志的」。胸腔科醫師蘇一峰不禁酸說，綠色奇蹟無所不在。

蘇一峰17日在臉書指出，茶行攬國防標案，人不在場，標案仍然得標。茶行老闆娘又上網自爆，「反正我只是人頭，應該也沒事吧」。蘇一峰酸說，「真的勵志到家了！綠色奇蹟無所不在」；他甚至質疑，已經明顯違法，檢調要不要約談呢？

蘇一峰更指出，國民黨立委王鴻薇更揭露鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及3起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄。

網友留言表示，「人沒到還可以得標耶~」、「果然真他X勵志啊」、「我也想當勵志的人」、「當人頭很勵志？」、「誇張」、「唉，無言」、「不可思議，嘆為觀止！」、「開標了人沒到也能中標，抽標人沒到不是如同棄權嗎？」、「比扯鈴還扯」、「我耕田種地！也想得標」、「我10萬也準備好了！現在在家坐等政府的電話，什麼時候會打給我？」、「我只想知道那些科技公司或資訊公司標不贏這種資本額只有10萬的茶行嗎？」

