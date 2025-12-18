茶行拿到國防標案 謝寒冰揭「負責人變工讀生」：一聽就有鬼

高雄鴻璋茶業公司資本額僅10萬元，5年內卻接連拿下國防部等機關16件共逾1800萬元的資訊設備標案。國民黨立委徐巧芯也引述指老闆娘林怡君在社群軟體稱「我是人頭」；國防部長顧立雄聽到備詢得知，嘴巴張大問一旁幕僚在哪裡？媒體人謝寒冰認為，原來的負責人把茶行讓給現在的負責人，然後自己變成工讀生，任何一個人聽到都會覺得不可思議。

謝寒冰今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，徐巧芯去質疑鴻璋茶行，原來的負責人把茶行讓給現在的負責人，然後自己變成這一家公司的工讀生，跑去維修，任何一個人聽到都會覺得不可思議。他不禁質疑，這一聽就知道有鬼，哪個正常人會相信這個都沒有問題。 謝寒冰質疑，這很明顯，他喪失投標資格，所以要找個人去頂，就這麼簡單的一件事。

謝寒冰接著表示，問題是，我們國防部理論上應該是最嚴守秘密的地方，結果隨隨便便都可以標。國防部長顧立雄說只要你有資格都可以標，那下次如果是恐怖組織找一個人頭公司，把武器賣給國軍，你也要嗎？簡直不可思議。

謝寒冰指出，國防部長顧立雄真是好樣，他短短幾句話就已經完全透露出他是個大外行；他曾說，如果飛機上警報器都已經響了，被攻擊鎖定了，對方還要意圖進行攻擊的話，就可以合法行使自衛權。那個時候不叫合法行使自衛權，對方如果一開始鎖定你，第一件要做的就是趕快機動脫手，不機動脫手就死了。你怎麼知道對方攻擊你了沒，你到底在說什麼？可說外行到有些離譜。

謝寒冰更表示，如果你真的要去中心化，那你大概只有一個反應，就是一旦我們國軍弟兄被鎖定，你大概立刻就要反擊，不然一點機會都沒有，就這麼簡單。

