茶行斜槓搞資訊 稱證照上百張

「鴻璋茶葉」登記地址在高雄市三民區（如圖），但茶行實際上已搬遷至鹽埕區。（任義宇攝）

遭指控的「鴻璋茶葉」現址在高雄市鹽埕區，負責人林怡君出面喊冤，指本身具有資工專業與證照，苦笑稱「若真的有油水，我還需要在這裡辛苦包茶嗎？」（任義宇攝）

遭指控的「鴻璋茶葉」目前於高雄市鹽埕區經營，負責人林怡君出面喊冤，指本身具有資工專業與證照，為避免爭議已著手將公司分流。（任義宇攝）

高雄鴻璋茶業有限公司被立委踢爆資本額僅10萬元，5年內卻接連拿下國防部、立院及警政司法機關等16件共逾1800萬元的資訊設備標案，外界直呼是「被茶葉耽誤的資訊天才」。現任負責人林怡君15日喊冤說，因有電腦資工專業，標案均合法投標，目前正著手將公司分流更名，避免持續遭誤解。

記者昨到公司登記的高雄市三民區地址，僅自稱前負責人黃鴻鈞祖父的黃翁在屋內；他說，不清楚茶行經營狀況，且茶行已遷至鹽埕區。而鹽埕區現址招牌為「榮町茶業」，負責人林怡君邊忙著包茶邊受訪，面對外界指控，強調她與前負責人黃鴻鈞皆為電腦資工專業，有上百張相關證照，且公司營業登記項目包括電腦設備、軟體零售批發與維護等。

林怡君喊冤說，約4年前因興趣開始經營茶行，並在茶業經營之餘投入政府標案，以增加收入，多年來與黃鴻鈞共同執行標案。對於外界質疑標案「油水」，她苦笑回應「若真有油水，我還需要在這裡辛苦包茶嗎？」

這次捲入標案風波，林怡君透露，為避免再遭誤解，旗下2家公司將分流，其中「榮町茶業」專注賣茶葉；原本的「鴻璋茶業公司」已著手更名為「鴻良電腦」，專門承攬電腦設備相關業務。

鴻璋茶業也被爆料曾得標台南藝術大學的標案又遭解約。南藝大昨說，黃鴻鈞除茶葉公司，另設鈞立科技公司，曾標得校方民國102年到105年以及110年度的全校網路設備維護案，該兩案無問題，但105年在1件舍監標案中未照規定履約，因此解約並依《採購法》第101條登錄在政府採購公報，列為不良廠商。

南藝大說，105年的舍監委外標案屬勞務委外，非特許業務，只要符合資格，不同領域的公司都可投標，當年鈞立科技以339萬9999元得標。