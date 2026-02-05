茶行槍擊疑點多！少年搶手逃9KM投案 疑有高人指點

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中市太平區某茶行在今（5）日上午發生槍擊案，引起外界關注。據了解，嫌犯是一位年僅17歲的少年，供稱槍枝為已故父親所留下的，然而經過警方調查，嫌犯在進行完槍擊後，竟搭乘了整整50分鐘的計程車，到距離茶行9公里的南屯第四分局投案，再加上少年未擁有軍事背景，卻具有槍枝故障排除能力，疑似背後有高人指點。

台中市太平區某茶行在今（5）日上午發生槍擊案，引起外界關注。 （圖／翻攝畫面）

該案發生在台中市太平區某間茶行，當地住戶表示，該茶行平時白天冷清，夜晚則燈火通明，常有豪車停靠、不明人士進出；嫌犯17歲少年則在投案後供稱，自己使用的槍枝為已故父親留下的，因與茶行人員在日前產生酒後糾紛，心生不滿才持槍洩憤。

根據警方調查，少年槍手是在犯案後，搭乘了整整50分鐘的計程車，直到看到附近警局才下車投案，該警局距離案發茶行有整整9公里的距離。少年供稱，自己是看到行經路上看到警局才動念投案，然而在這9公里的距離中，卻已先後行經了太平警分局，以及第一警分局，因看到警局動念投案供詞不合理。

不僅如此，警方表示，因少年未成年，照理來說未有任何軍事背景，但少年卻不單會扣下板機，甚至有知道在卡彈時如何進行故障排除，疑似背後有高人指點。

警方指出，目前該少年已被太平警方依法帶返偵辦，並依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、毀損罪移送少年法庭。太平分局長李珏民也表示，警方將持續調查涉案少年作案動機與槍枝來源；全案疑似組織教唆開槍，警告味濃。

