茶行為何能拿下國防標案？郭正亮爆1事：這個較接近真相

高雄鴻璋茶業公司資本額僅10萬元，5年內卻接連拿下國防部、立院及警政司法機關等16件共逾1800萬元的資訊設備標案。藍委徐巧芯引述指老闆娘林怡君在社群軟體稱「我是人頭」，質疑茶行負責人承認聘請曾涉詐欺案的前任負責人黃鴻鈞當工讀生。前立委郭正亮也質疑，黃鴻鈞被判刑，不能出面標案，所以就找別人的公司來掛名，這個比較接近真相。

郭正亮今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，國民黨立委徐巧芯質詢這個案子，鴻璋茶行那位有多次詐欺偽造投標資料的「工讀生」，就是黃鴻鈞。黃鴻鈞雖然被判刑，可是他的老關係還在。因此郭正亮質疑，黃鴻鈞找到了一些案子可以標，但他不能出面，所以就找別人的公司來掛名，這個比較接近真相。

郭正亮接著表示，黃鴻鈞標過的案子，包括高雄、台南、交通部、金管會政府標案，國防部那個案子是兵推系統的維護，那個當然帶有機密，所以他必須要到營區去看。並不是說這種案子沒有人要標，有可能是利潤沒有很好，大的公司不一定願意標，可是基本上都完全沒有資格限制，所以才會引發爭議。

郭正亮並質疑，黃鴻鈞他們本來的公司是有資格的，可是因為他有前科，所以不能標，結果就變成茶行來標，爭議就在這裡。

