茶行用人頭得標逾1800萬？郭正亮揭可能真相

▲資本額10萬茶行攬國軍伺服器標案，立委徐巧芯爆氣提出質疑。（圖／記者呂炯昌攝）

高雄一家資本額10萬元的「鴻璋茶業」，5年內接連標下國防部等機關共16件、總額逾1800萬元的資訊設備標案，近日遭國民黨立委徐巧芯揭露，負責人林怡君曾發文自爆「我是人頭」、前負責人黃鴻鈞現在僅是工讀生等，引各界譁然。對此，前立委郭正亮昨（18）日表示，他認為可能是黃鴻鈞透過一些老關係找到一些標案，但自己不方便出面，只好找林怡君來掛名。

郭正亮昨上《新聞大白話》指出，徐巧芯質詢這個案子，鴻璋茶行那位有多次詐欺偽造投標資料的「工讀生」，就是黃鴻鈞。黃鴻鈞雖然被判刑，可是他的老關係還在，可能是找到了一些案子可以標，但他不能出面，所以就找別人的公司來掛名，這個比較接近真相。

郭正亮接著表示，黃鴻鈞標過的案子，包括高雄、台南、交通部、金管會政府標案，國防部那個案子是兵推系統的維護，當然帶有機密，所以他必須要到營區去看。並不是說這種案子沒有人要標，有可能是利潤沒有很好，大的公司不一定願意標，可是基本上都完全沒有資格限制，所以才會引發爭議。

郭正亮並質疑，黃鴻鈞他們本來的公司是有資格的，可是因為他有前科，所以不能標，結果就變成茶行來標，爭議就在這裡。

