茶行老闆娘自稱「人頭」 郭正亮揭真相：詐欺前科者找公司掛名

高雄鴻璋茶業公司資本額僅10萬元,卻在5年內接連拿下國防部、立法院及警政司法機關等16件標案，總金額逾1800萬元。國民黨立委徐巧芯質疑，茶行老闆娘林怡君在社群軟體稱「我是人頭」，並指茶行負責人承認聘請曾涉詐欺案的前任負責人黃鴻鈞當工讀生。前立委郭正亮認為，黃鴻鈞因判刑無法出面投標，因此找其他公司掛名，這個說法比較接近真相。

鴻璋茶業老闆娘林怡君。（資料照／中天新聞）

郭正亮今（18）日在政論節目《新聞大白話》中分析，徐巧芯質詢的這個案子中，鴻璋茶業那位有多次詐欺偽造投標資料的「工讀生」就是黃鴻鈞。他指出，黃鴻鈞雖然被判刑，但他的老關係還在，因此找到了一些可以標的案子，卻因不能出面而找別人的公司來掛名。

前立委郭正亮。（資料照／中天新聞網）

郭正亮進一步說明，黃鴻鈞標過的案子包括高雄、台南、交通部、金管會等政府標案。其中國防部的案子是兵推系統的維護，帶有機密性質，必須到營區去看。他表示，並非這種案子沒有人要標，有可能是利潤沒有很好，大的公司不一定願意標，但基本上都完全沒有資格限制，所以才會引發爭議。

國民黨立委徐巧芯。（資料照／中天新聞）

郭正亮質疑，黃鴻鈞他們本來的公司是有資格的，但因為他有前科所以不能標，結果就變成茶行來標。他認為爭議就在於此，一個資本額僅10萬元的茶行，竟能接下涉及國防機密的標案，背後的操作模式令人質疑政府採購制度的把關機制。

