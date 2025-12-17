新頭殼

茶行老闆娘Po「我是人頭」「我把頭砍下」 顧立雄嘴張大問在哪裡？

Newtalk新聞 |林朝億 台北市報導
國防部長顧立雄聽到國民黨徐巧芯轉述茶葉行老闆娘稱可以把頭砍下來，嘴巴張大問在哪裡？ 圖：翻拍自國會頻道
國防部長顧立雄聽到國民黨徐巧芯轉述茶葉行老闆娘稱可以把頭砍下來，嘴巴張大問在哪裡？ 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 國防部招標案爭議四起。資本額僅10萬元高雄鴻璋茶業有限公司承攬政府標案，老闆娘林怡君昨天出面受訪後，又在社群軟體稱「我是人頭」、「大不了把我頭砍下來」。顧立雄聽今(17)日備詢到這段話後，嘴巴張大問一旁幕僚在哪裡？

國民黨立委王鴻薇指控，高雄鴻璋茶業有限公司資本額僅10萬元，5年內卻接連拿下國防部、立院及警政司法機關等16件共逾1800萬元的資訊設備標案。王鴻薇說，鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有遭判刑紀錄，但非但沒有進入黑名單，今年又拿下軍方標案，統計下來近10年平均每年得標1千萬的標案金額，且至少涉及9件軍方相關標案，簡直不可思議。現任負責人(2022年1月更換)林怡君喊冤說，因有電腦資工專業，標案均合法投標，目前正著手將公司分流更名，避免持續遭誤解。

國民黨立委徐巧芯今日質詢表示，他有瞭解資本額10萬元的洪張茶行的狀況？顧立雄說，從110年開始是鴻璋茶葉公司。有2個案子，海軍的左支部辦理資訊設備維護案，是一般勞務。

徐巧芯說，招標上是否有敏感性、國安業務採購，勾的是「是」，本採購是否屬於國家安全採購也是勾「是」。

國防部採購室趙亞平說，基本上國防部的採購案都會勾「是」。但其中還是要看個案性質。

國防部長顧立雄則說，因為服務要進入營區，所以相關對進來的人要進行查核。他也稱沒看過負責人近日受訪影片。

徐巧芯隨即在質詢時播放茶行負責人林怡君受訪影片，包括稱十萬資本額可以做這麼大生意稱「我得蠻勵志的，政府標案大概拿下5、6千（萬），後來就不找駐點了」，「都是找那個維護，他如果就報修，我們就過去」。她是樹德科技大學資管系學士畢業。前老闆是，不是她的事業伙伴，「我之前有聘他，幫我跑過幾個維修的點，他就是工讀生，沒有啦，我們就是工讀生時數看」。

徐巧芯還引述這老闆自己在社群軟體稱自己為「人頭」，「頭砍下來給你好了」。這時，顧立雄嘴張著開開的問一旁趙亞平在哪裡，趙亞平手指指著台前提示螢幕稱。

對於這樣的負責人合宜嗎？趙亞平回應說，基本上，他們是看廠商的資格，之於負責人所講並不成為購案佐證。海軍有確認這是系統維護，不是機敏專案。

徐巧芯隨後補充，這位負責人也說他最近國防部這案開標都沒去，國防部就打電話通知他標到了，開標當日確實廠商沒有一定要到場，可是涉及機敏性的標案，在公開場合說出與國防部的互動，這樣的鑑別能力是否代表了我們從結果看來，該茶行得標這兩案是有疑慮的？更何況，她在社群軟體上面自己承認是「人頭」，請問這種說法，無論她是諷刺自己或是陳述事實，是合法、合理的嗎？相信她的茶葉做得很好也很用心，如果今天這個標案是什麼禮盒、年節禮品，一點意見都沒有，但涉及到機敏、國安相關採購，能夠在社群平台上寫出「今天跟國防部說了我可以廢標」，透露與國防部的互動信息嗎？

徐巧芯說，以國安層面來看，資本額10萬的公司得標到這類國安等級的標案是安全的嗎？他標案的邏輯是「看到什麼就標標看」，他的原文是「好像可以標標看」，對於標到國防部的案子連自己都不相信。只跟一個工程師在沒有股東、沒有合夥人、沒有實際員工的情況下「兩個人賺」。我們是如何評估投標者是否適宜，不應該只是看對方的表面，否則假如公司真的涉密，對該公司全無聊解，基本上對方是可以直接跑路的狀況。

徐巧芯說，以這位小姐的說法，公司只有兩人，其中一人是她本人主業在做茶葉，平常時茶葉工作就很忙，他們只有「臨時工」。而且無駐點工程師，是因為為了要「省錢」。他們承包的案子是「有人報修才再找工讀生」去，這種類似約聘工讀的狀況適合承包國安等級的標案？那涉密等級的標案，是可以用工讀生去跑維修？請問國安局涉密人員有約聘雇嗎?

徐巧芯說，部長，知道「工讀生」是什麼樣的人擔任，來維護國防部的「資訊安全」嗎？茶行的林姓負責人說出，原本的負責人，實際上是過往真的有以資訊公司在政府單位內進行投票的「鈞威科技」的「黃鴻鈞」。而這個人涉及三起偽造廠商資格投標，其中包括投標立法院，被發現且拒絕給付，後來他提告韓國瑜院長敗訴。法務部也告他詐欺，判刑確定。而黃鴻鈞劣跡斑斑，照理來說要被列為黑名單，但結果卻是利用將「茶行」盤給林姓負責人，一下說兩人沒關係，但一下又說有再以工讀生名義聘前負責人回聘，又說是技術上的支援。投標的公司地址也是「黃鴻鈞先生的外公」。這也等於有不同案件的機敏內容經手不同人，這樣安全嗎？這擺明就是「鈞威科技」劣跡斑斑，所以讓「朋友」用茶行的名義去標，但實際上還是自己在做，這樣合法、合理嗎？

但顧立雄則稱，是否聘用工讀生、勞資糾紛應該是跟履約事項無關。

但徐巧芯則說，所以國防部認為不需要去查廠商有黑資料、把前一個公司聘進來用工讀生，不要給勞保給他，下一次再標給她。

鴻璋茶業有限公司負責人林怡君受訪畫面截圖 圖： 徐巧芯提供
鴻璋茶業有限公司負責人林怡君受訪畫面截圖 圖： 徐巧芯提供
疑似鴻璋茶業有限公司負責人林怡君社群發文內容 圖： 徐巧芯提供
疑似鴻璋茶業有限公司負責人林怡君社群發文內容 圖： 徐巧芯提供
鴻璋茶業有限公司標得國防部標案 圖： 徐巧芯提供
鴻璋茶業有限公司標得國防部標案 圖： 徐巧芯提供
鴻璋茶業有限公司前負責人違反採購法情形 圖： 徐巧芯提供
鴻璋茶業有限公司前負責人違反採購法情形 圖： 徐巧芯提供

