茶行資本10萬標國防部千萬採購 負責人喊冤：有專業無涉油水

近日國防部採購案因「裝潢公司」標下5.9億元軍火案引發爭議，今（15）國民黨立委王鴻薇、羅智強再揭高雄一間資本僅10萬元的「鴻章茶葉」，卻每年可拿下約千萬元政府標案，其中多案更是國防部相關，質疑「電腦維護方法是要到國防部泡茶嗎？」。對此該茶行負責人林怡君出面喊冤，指本身具有資工專業與證照，絕無涉及所謂「油水」，也為避免爭議已著手將公司改名。

根據王鴻薇、羅智強爆料，「鴻章茶葉」，資本額僅10萬元，但翻閱近10年紀錄，每年平均都可得標1000萬元標案，其中至少9件涉及國防部電腦設備維護，更曾被立法院長韓國瑜抓包該茶行前任黃姓負責人，疑涉偽造資格並被提告詐欺判刑，痛批維護方法是要到國防部泡茶嗎。

針對爆料記者前往「鴻章茶葉」位在三民區的登記地址，只見一名黃姓老翁在店內，證實前任黃姓負責人為老翁之孫，不過對其經營狀況不清楚，目前茶行已遷至鹽埕區經營。

而實際在鹽埕區賣茶的現址，已改名為「榮町茶業」，現任負責人林怡君在記者登門時正在包茶，面對指控喊冤表示，自己與前任負責人，均為電腦資工專業，也具有相關證照，營業登記項目也都有登記資訊、電腦設備、軟體零售批發與供應等，是合法投標。

林怡君指出，自己約在4年前因興趣開始經營茶行，並在經營之餘投入政府標案增加點微薄收入，與前任黃姓負責人一起執行，多年來都如實履約，對於外界所指標案「油水」，林怡君苦笑稱「若真的有油水，我在這邊辛苦包茶幹嘛」。

對於捲入標案風波，林怡君表示目前手下已有2家公司，其中「榮町茶業」就專注賣茶，至於「鴻章茶葉」已啟動更名為「鴻良電腦」，專門承攬電腦設備相關業務，避免持續遭外界誤解。

