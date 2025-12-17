茶行都驚呆了！「人沒到場」得國防資安標案

▲國民黨立委王鴻薇踢爆，一家茶葉公司標到國防部多樣標案。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇15日再爆，藍委王鴻薇日前再踢爆，國防部海軍司令部伺服器及維護標案，竟由資本額10萬「鴻璋茶葉」茶行得標。茶行負責人林怡君被接受採訪時竟脫口說出：「我們連人去開標都沒有，就打電話來我們標到了」，又在個人社群平台上寫，「反正我只是人頭，應該也沒事吧」；對此，粉專「政客爽」狠酸，「我突然覺得我國小拿到過萬聖節裝扮比賽冠軍，應該是可以得標國防部的標案了」。

廣告 廣告

國民黨立院黨團日前召開記者會踢爆，內容具敏感性涉及資安及國安的2022年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，竟然是由一間資本額僅10萬的茶葉公司「鴻璋茶業」得標，且前負責人黃鴻鈞至少涉及3起偽造廠商資格遭判刑的紀錄，近10年平均得標金額達到1000萬，今年又再度獲國防部標案。

針對外界質疑，現任查行負責人林怡君竟表示，「我們連人去開標都沒有，就打電話來我們標到了，當時似乎也沒有其他標商」，引發熱議。對此，政客爽今（17）日在臉書發文表示，「我突然覺得我國小拿到過萬聖節裝扮比賽冠軍，應該是可以得標國防部的標案了」。

另外，國防部官員今（17）日證實，詐欺遭判案的「鴻璋茶葉」前負責人黃鴻鈞確實有進入營區；對此，網友們紛紛留言表示，「國防資訊安全叫一個詐欺犯來維護？」、「太勵志了，誰可以告訴我哪裡可以投標」、「睿智的眼神，唐唐正正詐騙」、「離譜到不行，太誇張了」、「已經不知道要從哪裡開始吐槽了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

行政院不副屬財劃法！「破局關鍵」陷僵局 憲法法庭困境一次看

行政院不副署財劃法！邱毅曝賴清德盤算 嘆：眼見樓塌了

桃園市長選戰！最新民調超震撼 張善政支持度「輾壓這些人」