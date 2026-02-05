「茶行」不賣茶！ 內有KTV包廂+祭典頻繁 鄰居：出入複雜

台中市 / 綜合報導

發生槍擊案的茶行，外觀看似平凡，但是營業時間跟一般茶行卻不一樣，白天幾乎沒有人，到了晚上燈火通明！裡面不但有KTV包廂，還經常舉辦大型的祭祀活動。附近民眾透露，這間茶行出入份子相當複雜，知情人士更說，「茶行」其實就是各方人馬聚會地點的代名詞，台灣很多地方都有。這次17歲少年持長槍掃射，恐怕不是單純酒後糾紛，背後牽扯的，可能是雙方發生利益衝突，想要給對方一個警告。

台中太平區這家茶行發生槍擊案，引發各界關注，裡面到底是什麼樣的環境，茶行人員曾經拍攝短影音，對外界揭密，有民眾要來面試工作，進到店裡先到神桌前拜拜，另一名負責面試的茶行人員，用行話先探探底子，茶行人員VS.民眾說：「我問你，有跟過公司嗎，(在台積電工作)，你電腦這塊，應該是很擅長喔。」

茶行人員在影片裡強調，要來上班就得先學好怎麼泡茶，但這個茶行，看起來比像是交誼廳的聚會空間，附近居民透露，這家茶行開了一年多，出入份子相當複雜，平常沒有看到有人在賣茶，附近居民說：「白天就沒有人晚上才有人，晚上十一二點燈火通明不知道幹什麼哪有人在賣茶。」

名義上是茶行，卻不像其他正常的茶行白天在做生意，根據這家茶行，在社群上分享的影音，看得出裡面不但有KTV包廂設備，也常舉辦神明的祭祀典禮，活動的廣告帆布，寫滿來自各界贊助的禮金，民眾(說：「你也是很猛欸，一區15萬元，就這樣花下去喔。」

搭了帳篷擺滿各式各樣的供品，不少參加聚會的民眾都來拜拜求財，知情人士透露「茶行」，就是南北各地人馬聚會地點的代名詞，知情人士說：「各行各業的人都會有一個聚集點這樣子所以說是一個茶行這樣子，就是互相介紹這樣子啊總之會有一些不認識的人會有一些新朋友。」

17歲的少年帶著長槍投案，自稱是酒後跟茶行人員有糾紛，才會開槍洩憤，但知情人士認為案情可沒這麼單純，知情人士說：「應該是有人交辦，可能是工作上的問題配合的事情出了問題，有些年輕人會舉手想要上位啊想要出個頭啊，那時候市區剛好有一個公祭活動可能人都不在。」

知情人士研判，少年選擇在白天開槍但沒有打傷人，很明顯警告意味濃厚，是不是有幕後的指使者還是獨自犯案，警方還要進一步追查。

