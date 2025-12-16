茶行5年攬1800萬政府標案 30歲負責人現身笑喊：我覺得很勵志

國民黨立委王鴻薇、羅智強15日召開記者會，揭發一起國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，竟是由高雄一間資本額僅10萬元的「鴻璋茶業」的茶葉公司得標，再次引發各界質疑。茶行負責人今（16）日現身受訪，被問到「你們才10萬資本額，可以做這麼大的生意，會不會很誇張？」負責人則笑喊，「我覺得蠻勵志的」。

王鴻薇更揭露鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近10年平均每年得標1000萬的標案金額，且至少涉及9件國防部相關標案，簡直讓人不可思議。

媒體今日訪問到鴻璋茶葉的現任負責人林怡君，先是問，「政府標案大概拿下幾件？」林怡君回應，「5、6件有啦！有包含這一次的」。林怡君還提到，後來就不找駐點的，因為要再請人之類的，管理很麻煩，所以都是找那種維護，他如果有報修，我們就過去這樣子。

林怡君稱說標到政府標案覺得很勵志。（圖／中天新聞）

媒體接著問負責人，「妳這邊說有資訊工程背景，可不可以拿出妳的學歷證明？」林怡君笑稱說，「太突然了啦！」媒體再問，「妳是什麼大學畢業？」林怡君回應，「樹德科技大學資訊管理系學士」。

媒體又問負責人，「妳盤下這個茶葉行，是之前就跟黃鴻鈞先生就認識嗎？」林怡君點頭，「我們是朋友」；媒體再問，「所以他（黃鴻鈞）也是有資訊背景的？」林怡君回答對啊！媒體接著問，「他該不會是妳同校同學的？」林怡君則回應，「他比我大10歲，我現在30歲，他應該是40歲左右」。

林怡君提到自己是樹德科技大學資訊管理系畢業。（圖／中天新聞）

媒體問到，「你們是因為有資訊背景才認識的，他後來把這個盤給妳，但現在就是妳用鴻璋這個名字，去標國防部的案子，其實你們沒有合作關係？單純就是妳這邊跟妳另外的夥伴？」林怡君則回應，「我們就是工程師會討論，我們就兩個人而已」，媒體再問，「所以完全都跟他無關就對了，只是有些事情會跟他請教？」林怡君則說，「對啊！因為他真的懂得比較多」。

林怡君說和黃鴻鈞是論件計酬的關係。（圖／中天新聞）

媒體好奇再問，「不是事業夥伴嗎？」林怡君則說，「我之前有聘他當員工，幫我跑過幾個維修的點，但他就是工讀生的部分，我們是用工讀生的時數算，不是正式員工，就是論件計酬，畢竟他要來幫我工作，我還是要幫他保勞保，就是類似這樣的感覺」。

