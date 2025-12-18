茶農領獎卻遭中國人騷擾！他轟：只想佔台灣

▲梨山聚鑫製茶廠於法國領獎，卻遭場內人士騷擾。（圖／取自茶廠臉書）

[NOWnews今日新聞] 梨山聚鑫製茶廠近日榮獲法國農產品促進協會（AVPA）「世界茶葉大賽特別獎」，台灣茶產業品質與實力獲得國際肯定的展現，不過，該茶廠第二代謝忠霖遠赴法國代表領獎時，卻在頒獎現場遭遇中國無理的抗議與干擾。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（18）日直言，中國不是愛台灣，只是想要「佔」台灣。如果真的把台灣當成是中華人民共和國的一部分，台灣國際有名，不是應該高興才對嗎？

黃暐瀚昨發文指出，沈富雄大老跟他提到他的「兩岸12條」，第一條是「中國愛台灣，此愛無絕期」，不過，他立刻就舉手表示不同意。因為在他看來，中國對台灣的不是「愛」，而是佔有慾，如果是愛，怎麼會不管台灣人的死活？

黃暐瀚提到，2003年WHA世界衛生大會，中國副總理吳儀帶隊出席，反對台灣參與，當時沙祖康的經典回頭：「誰理你們！」烙印在台灣人的心中，包括他在內的許多台灣人這才知道，原來台灣人的死亡，對岸根本不理。

黃暐瀚說，前幾天台中梨山茶農到法國領獎，現場出現疑似中國籍人士大聲抗議：「台灣是中國的一省，台灣是中國的一部分」。他不理解，如果真的把台灣當成是中華人民共和國的一部分？台灣好，表現佳，國際有名，不是應該高興才對嗎？

黃暐瀚認為，一個爸爸看到兒子畢業典禮上台領校長奬的時候，會在台下大聲抗議：「他是我養的，他學費是我繳的，他只是我的一部分」，然後生氣嗎？哪個爸爸會看到孩子得獎，卻不高興？所以他覺得，中國不是愛台灣，中國只是想要「佔」台灣。

黃暐瀚也說，如果真的關心，在台灣人希望獲得醫療照護、訊息交流的時候，就不會講出「誰理你們！」這樣殘忍的話；如果真的有愛，就不會看到台灣茶葉得獎，不跟著高興就算了，還在台下抗議；如果真的關心，就不會在李洋、王齊麟奧運比賽的時候，不幫忙加油，只盯著台灣加油海報，伺機去搶。

黃暐瀚更表示，這不是關心，更不是愛，在國際舞台、軍事威脅上不斷打壓台灣，兩岸又怎麼可能做到習近平所說的，心靈契合？

