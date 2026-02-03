「茶鄉」南投名間設焚化爐惹議 農業部：中央會嚴格把關

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐引發地方爭議，由於選址位於特定農業區，且名間鄉是茶鄉，引發當地居民、民進黨籍議員及鄉長抗議。農業部長陳駿季今（3）日強調，若南投縣府要興建焚化爐，必須向農業部申請農地變更，農業部將嚴格把關，絕不會讓優良農地輕易變更。



名間鄉因盛產茶葉，被稱為「手搖飲茶鄉」，當地居民擔憂焚化爐興建後恐怕會影響下游用水與茶葉安全。更傳出有抗議民眾當場向官員下跪，要求停止環評會議。民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華等人也公開砲轟選址不當，並指出環評存在「重大瑕疵」。

今天陳駿季針對此事表示，名間鄉規劃興建焚化爐的地點屬於特定農業區，南投縣若要興建焚化爐，必須先向農業部申請農地變更。陳駿季指出，要變更農地必須符合「是否合理、不可替代性」等條件，若南投縣府提出申請，農業部會依照是否合理與不可替代性進行審查。



陳駿季強調，農業部立場一定是守護優良農地，若收到變更申請，一定會做最好的把關，絕對不會讓優良農地輕易變更。此案後續發展仍需觀察南投縣府是否正式提出農地變更申請，以及農業部的審查結果。

針對農業部的說法，南投縣長許淑華回應，一切依法辦理；南投縣環保局則表示，將會爭取農業部同意。

