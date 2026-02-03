「茶鄉」名間鄉擬建焚化爐引爭議 農業部：會做好把關

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

南投縣政府預計在名間鄉興建焚化爐，引起環團及當地居民不滿抗議，農業部長陳駿季今（3）日表示，焚化爐選址地區屬於特定農業區，若南投縣府要向農業部申請變更農地用途以用來蓋焚化爐，農業部一定會做好各項把關，不讓優良農地遭隨意變更。

名間鄉擬建焚化爐引發爭議，農業部長陳駿季表示，若南投縣府向農業部申請變更農地用途，農業部一定會做好各項把關。（圖／行政院提供）

南投縣政府日前就名間鄉焚化爐舉行第二階環評，引發當地居民自救會質疑該區入興建焚化爐恐影響下游用水及茶葉品質、安全，甚至有民眾當場跪地抗議。農業部長陳駿季今天受訪表示，該焚化爐選址面積約7.5公頃，且全位於特定農業區內，原屬於國產署，後轉移給南投縣政府做使用，目前該地多為茶園、果園等農作物耕作區，名間鄉更是國內知名茶葉產地。

陳駿季強調，因該地屬於特定農業區，若南投縣政府將來向農業部申請農地變更以蓋焚化爐，必須符合合理、不可替代性等，農業部也會做好把關，不讓優秀農地遭到輕易變更。

