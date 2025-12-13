茶飲加盟主到案 揭虐柯基原因...可能下場曝光

手搖飲茶聚加盟店的負責人，對家柯基犬多次揮打施暴，引發社會撻伐。（圖／Threads）





手搖飲茶聚加盟店的負責人，對家柯基犬多次揮打施暴，引發社會撻伐，其牙醫師配偶也遭到網友炎上，老婆透過診所粉專二度發文澄清，強調詹姓配偶虐狗是「個人行為」，但並非要刻意切割責任。現在施暴的負責人已經到案，台北市動保處表示，等驗傷結果及釐清違法事證後，將依法開罰。

連鎖手搖飲加盟主，因為年邁的柯基犬，在家中暴打，引發撻伐。對此該男子的配偶所經營的牙醫診所也遭到炎上，配偶醫師也發聲明與先生切割，強調先生虐待狗事件完全是個人行為，與他經營的牙醫診所無關。應由先生自行承擔法律責任，請大家勿把矛頭指向牙醫診所。不過針對這個回應，網友更火大，認為醫師試圖切割責任。

廣告 廣告

對此，醫師再次發文說明，12號下午4點動保處通知狗狗血液檢查結果正常。原本計畫將柯基領回，帶回安置照顧，但在下午6點前往接狗前，動保處臨時建議進行更詳細檢查，因此暫時無法交付。



針對網友的批評，他則強調貼文目的，僅止於說明二人目前的法律關係。並不是要切割責任，對於後續小狗的安全承諾，將會堅持維護。而現在施暴的負責人已經到案，並表示因為長期照顧失智犬，身心疲憊才會情緒失控。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

2歲男童流感併發肺炎 遭帶走...深夜回醫院已身亡

台北男虐打柯基！牙醫配偶也被炎上 深夜聲明切割

快訊／快關窗！雨彈深夜襲3縣市

