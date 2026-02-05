茶飲危機！南投名間擬建「焚化爐」 7手搖店表態了

南投名間擬建焚化爐，茶農與手搖飲店家表達反對。翻攝名間鄉反焚化爐自救會臉書



南投縣政府計畫將在民間鄉設置焚化爐，當地民眾也紛紛表達反對意見，甚至有民眾用下跪抗議來表達訴求。對此，使用大量民間鄉茶葉的手搖飲店，也紛紛跳出來反對。「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍以及奶茶業者「3點1刻」董事長朱俊宏近日表態，另外五家也已在去年表達反對立場。

楊國珍表示，「TEA TOP 第一味」每年有10萬台斤的茶葉產自名間，全台手搖飲約有6成的茶出自這裡，可見茶產業是名間鄉重要的經濟產業，無法理解縣府為何選如此重要的茶產地作為焚化爐。

楊國珍也希望縣府再度考量設立位置，例如草屯的交通很便利、中寮的農作也沒有名間那麼好，實在不明白評估過程。另外縣府也說還有另3處地點在評估，為何不選在其他地方設焚化爐，依據是什麼？

楊國珍直言，焚化爐不要說沒有影響，而是大家不喜歡有風險，尤其焚化爐會影響空氣，如果飄散在茶園對茶葉就是一種影響。

楊國珍強調，手搖飲每年有2千3百億元的經濟規模，許多手搖飲業者的茶都是產自這裡。這裡的茶價錢不貴，但是又有台灣茶的香味，不是越南茶可以取代的，面對這樣重要的一個產業，希望縣政府應該謹慎的評估，不要把焚化爐設置在名間鄉。

