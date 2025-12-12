茶飲店主涉虐老柯基PO網 惹眾怒

北市中山區某連鎖茶飲店的詹姓店主，遭民眾檢舉疑似虐待其飼養的15歲高齡柯基犬。有網友在社群平台轉傳詹男臉書影片，疑似因柯基犬年邁失智隨意便溺，讓詹男情緒失控拿物品丟砸，貼文更寫著「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死。」北市動保處表示，12日清晨接獲檢舉，柯基已由飼主友人於11日晚間帶離並安置於寵物旅館，動保處也派員將柯基犬送至動物醫院檢查，如有受傷將依《動物保護法》開罰飼主最高7.5萬元罰鍰。

詹男加盟的連鎖茶飲總部昨晚聲明正式與詹男終止合作，並求償毀損商譽金額。

有網友在社群平台Threads轉傳詹男在臉書發布的影片，影片中疑因柯基年邁失智隨意便溺，詹男言語激烈叫囂謾罵，向柯基犬拋擲衛生紙捲筒等物品，並手持清潔用具作勢揮擊打柯基犬，讓牠縮在角落發抖相當害怕。詹男更在臉書貼文上寫著「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」，貼文有網友留言質疑「15歲了你這樣對牠？」詹男則回應「牠即使20歲我還是會這樣對牠」。

動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱說，昨日凌晨接獲通報社群網站上有民眾發布疑似虐待犬隻的影像，經查該柯基犬的飼主是中山區連鎖飲料店加盟店主，初步檢查柯基犬的動物登記證為15歲，但至於是否失智還要等醫院檢查，會要求詹男陳述意見，調查是否有虐待情形，若詹男已不適合飼養動物，會另再安置柯基犬。在地的國民黨議員柳采葳表示，柯基犬被虐案已通報請求救援，後續動保處也會連繫飼主詹男陳述意見後，依違反《動物保護法》虐待傷害犬隻查處，她會請動保處盡速嚴加懲處，並且未來更積極處理動物救援；在地的民眾黨議員林珍羽也表示，接到多名網友陳情，詹男對柯基犬不當飼養的行為，已構成虐待和傷害，第一時間通知動保處。

動保處表示，《動物保護法》對虐待、傷害動物行為有明確規範，違者最重可處7.5萬元罰鍰，市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。