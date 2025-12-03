茶飲店小老闆想跟外送被拒 持刀暴走要殺母親...熱心路人飛撲奪刃

17歲少年不滿開茶飲店的父親不讓他跟去外送，竟持刀衝出來與母親發生拉扯，被熱心路人合力制伏。翻攝Threads

台中南屯1間茶飲店3日中午上演驚險畫面，1名疑似罹患精神疾病的17歲少年，不滿被父親拒絕同行外送，情緒瞬間失控，竟拿著水果刀衝出店外，與上前阻止的母親發生拉扯；店家顧客與路人全被嚇傻，還有人在車上目睹全程。所幸熱心民眾趁亂奪刀，才讓危機及時解除。

警方調查指出，這家茶飲店由夫妻共同經營，事發時父親正準備外送，少年吵著要跟卻被拒絕，情緒瞬間炸裂，抓起水果刀就往外衝，母親見狀急忙從後追出，徒手試圖安撫、阻擋，但少年不聽勸，拉扯間讓母親左手臂遭到輕微割傷。

幸好有個路過的民眾，見情況危急，立刻衝上前協助母親，成功從少年手中奪下刀械，並與母親合力壓制孩子；等到警方抵達時，少年已逐漸冷靜下來。母親向員警表示不願提告，只希望兒子能儘快接受治療。

事件被目擊的顧客PO上 Threads，直言「不是一句精神狀況不好就能帶過」，質疑若未來有人因此受害，是否只是「路人倒楣」。警方也呼籲，家中如有身心狀況不穩定的成員，務必及早就醫，並可尋求社政與醫療單位協助，以免憾事再發生。



