茶飲店老闆虐15歲柯基 飼主到案：照顧失智犬情緒失控

北市中山區某連鎖茶飲店的詹姓店主，遭檢舉疑似虐待其飼養的15歲高齡柯基犬「秋刀魚」。北市動保處表示，「秋刀魚」因是15歲老犬，原先有後癱、失智情形，迄今仍在動物醫院排檢。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

北市中山區某連鎖茶飲店的詹姓店主，遭民眾檢舉疑似虐待其飼養的15歲高齡柯基犬。北市動保處表示，12日清晨接獲檢舉，柯基已由飼主友人於11日晚間帶離並安置於寵物旅館，柯基名叫「秋刀魚」，12日已自寵物旅館帶離犬隻緊急安置送醫，迄今仍在動物醫院排檢，因為是15歲老犬，原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間；飼主詹男已於12日晚間到案說明，待驗傷結果及違法事證釐清後，將依《動物保護法》裁罰。

有網友在社群平台Threads轉傳詹男在臉書發布的影片，影片中疑因柯基年邁失智隨意便溺，詹男言語激烈叫囂謾罵，向柯基犬拋擲衛生紙捲筒等物品，並手持清潔用具作勢揮擊打柯基犬，讓牠縮在角落發抖相當害怕。詹男更在臉書貼文上寫著「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」，貼文有網友留言質疑「15歲了你這樣對牠？」詹男則回應「牠即使20歲我還是會這樣對牠」。 詹男加盟的連鎖茶飲總部昨晚聲明正式與詹男終止合作，並求償毀損商譽金額。

動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱說，「秋刀魚」是15歲老犬，原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間，迄今仍在動物醫院排檢，由於犬隻失智情形需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主續續飼養。

陳瑞濱表示，詹男已於12日晚間到案陳述說明，表示因為長期照顧失智犬隻，身心疲憊所致情緒失控。待醫院驗傷結果及違法事證釐清後，將依《動物保護法》第5條第2項不得騷擾虐待傷害動物裁罰。

