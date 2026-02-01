茶飲藍海 林和春以機械結合數位化提升茶產業

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）來自桃園第3代茶農林和春因機械代耕與花蓮結緣，如今在瑞穗舞鶴地區近百公頃茶園採用他的工法。他要扭轉大規模機械化會掠奪自然資源的刻板印象，而是藉由機器去維護環境，實踐生態永續。

未接下家業前，林和春在半導體業工作，機械工程背景促使他思索如何應用機械，讓勞力密集的茶產業更有效率；2014年跟日本公司合作研發自動茶葉採收機，包含鬆土、植苗、採摘都機械化作業，也讓由他祖父創立的長生製茶廠成為全台最早大規模機械化的茶園。

林和春的這套機械為台灣各地茶園代耕了上百公頃，2017年獲農委會「十大神農獎」。

林和春發現東部人口外移嚴重，加上茶農老邁，缺工情況普遍，以致大部分農地荒廢，相當可惜，因此帶來新的技術、機械，解決產業困境。

起初農友都抱持著觀望的態度，林和春說，10多年前來到花蓮代耕，也開始租地種茶，頭一年就遇上大旱不雨，導致多數茶園都面臨乾旱枯死，「我的茶園卻撐過了，靠技術和前期的整地克服自然環境挑戰，有了那一次的考驗之後，獲得在地農友的信服。」

林和春指出，經觀察各家茶園狀況後，發現土壤鬆土，雨季時涵水量就較多，足以因應旱季的威脅，且讓茶樹在一定的距離栽種生長，枝條橫向開展、葉片照光面積大，發芽更均一；當陽光照不到樹叢下的土壤，減少水分蒸發，茶樹叢中的落葉雜草也不容易腐爛，成為原始林般，有助於生態循環。

林和春的目標是用更少的能源做出品質更好的茶，而不是一再重複加工修飾，「台灣大部分的茶葉銷售陷入這樣的迷思，一般消費者喝不出來，而一再加工的過程，間接把成本堆疊高，這是在技術觀念上的盲點。」他的團隊早已有保護自然資源、減少碳排放的意識，投入的工法和加工的方式，都在實踐此概念，達到永續經營。

目前花東地區約有百公頃茶園採用林和春的工法管理，農友夥伴10人。他說：「一般人認為大規模的機械化會掠奪自然資源，而我們扭轉此局面，藉由機器去維護環境，從中獲得我們的生存空間。」

談到喝茶的歷史源遠流長，林和春說，老一輩人認為，夏天的烏龍不好喝，冬茶才好喝，事實上應「適材適用」，他推廣的基礎在於對茶樹有更深的瞭解，「我們春天做綠茶、夏天做紅茶、秋天做包種、冬天做烏龍，一年四季都有好喝的茶。」

除了品種季節，加工條件也是影響茶葉品質的因素，林和春說，30天的嫩芽適合做綠茶、38天左右的芽適合做紅茶、45天的芽適合做包種、48天的適合做烏龍，條件適合哪一種茶是最好的，就派配做成什麼茶。

許多消費者認為高山茶較優，林和春說，其製茶條件反而被侷限，因為高山夜晚氣溫較低，影響氧化和發酵；若能在適合的季節、適當的溫度下加工當然茶香濃郁，但這樣的日子少之又少，尤其碰上缺工，以及時間壓力下，品質就難以控制。

林和春認為，茶產業存有許多問題得去面對、克服，因此他從整個流程模式去改善；從種植開始，要求規格精準，再投入機器設備，利用雲端科技蒐集資訊、數據串聯，管理者在遠端監控，可以預排工作、調度、土地管理，最終達到分析改善，優化工作過程。

申請農業部相關經費，新研發的機械化製茶程序已建置完成、進入測試階段，林和春指出，只要1人操作電腦、1人巡視機器是否出現異狀即可，比傳統人工的萎凋、發酵、殺菁、揉捻、乾燥、烘焙等工序節省約70%、80%以上。

林和春表示，「我們有一個永續概念的藍圖，要降低生產當中很多不必要的損失；傳統的製茶方式講究手工精緻，也因為手工而浪費掉的能源，我們把那些東西找出來之後，重新去定義，用最省的工法達到同樣的目的。」

林和春說明，他的經營模式是B2B（Business-to-Business）代工形式，由下游廠商製作成手搖飲、花茶等。40多年前，林和春的父親掌理茶園時代就將茶葉外銷日本，他接手後又拓展到美、法、德等國，他粗估台灣加工市場的年產量達百萬噸，而目前長生製茶廠僅3萬噸。

返鄉幫忙父親10年的基礎、自己全台各地代耕10年的經驗累積，林和春說：「到現在我還在練功夫，已經做那麼久了，仍覺得『茶』是學不完的一門技術，永遠都會有新的發現。」林和春樂在其中卻不忘社會責任，他積極培訓人員以及同業間的技術交流，也曾與科大等學校合作，提供學生實習機會，這些無非是希望茶產業能夠提升、大家共好。

回想當年獲得十大神農獎殊榮，林和春謙稱遇到貴人推薦，「得獎之後，好長一段時間思考，拿到此獎項的前輩們，都是其領域資深、已有很高成就者，而自己那時才正要在產業裡起步，以後做什麼才能夠符合這個獎的責任？」（編輯：張雅淨）1150201