茶餐廳老闆涉創「HeroPay」 助博弈網洗錢259億

台北市 / 綜合報導

日前涉及洗錢案的知名茶餐廳羅姓老闆，警方查出，他創辦的非法第三方支付平台「Hero Pay」，負責替中國、日本、印度等國家的不法博弈網站，處理出入金、上分等業務，短短4年經手新台幣25 9 億元，從中收取不法手續費高達5億元，另一間知名宵夜小吃店的黃姓負責人，則負責帳務及財務，警方這次共帶回35名嫌犯，查扣不動產、三輛豪車，現金2千多萬並凍結行帳戶3千多萬。

警方VS.水房員工說：「不要動，不要動，手舉高。」警方全副武裝，荷槍實彈攻堅洗錢水房，裡頭員工見到大陣仗，通通愣在原地，一前一後走在囚車道，走在前方羅姓知名茶餐廳老闆，是Hero Pay的創辦人，主要找各國博弈網站，出入金上分等業務。

廣告 廣告

知名宵夜小吃店的黃姓負責人，則負責管理會計財務，Hero Pay專勾結各國博弈網站，國外賭客上網賭博，儲值金幣就是透過Hero Pay，第三方支付平台，接著水房的機手24小時，三班制負責處理出入金以及客服，經手高達259億台幣，結算後Hero Pay再收取，千分之2到千分手續費，洗成虛擬貨幣轉成台幣，羅姓主嫌不法獲利破5億元。

刑事局國際刑警科第二隊長陳思翰說：「這個Hero Pay的水房，洗錢的金額超過259億，獲利大概超過新台幣5億元，這些人頭帳戶的金流，也會發現有各國詐騙被害人受騙的贓款。」

包含主嫌在內警方共帶回35人，查扣現金2千多萬，銀行帳戶更凍結3千6百多萬，豪車、不動產也全都扣押，短短4年內賺近5億不法金額，有無其他共犯警方也將持續溯源。

原始連結







更多華視新聞報導

最狂法拍車！知名茶餐廳老闆涉洗錢 保時捷月底拍賣

續追太子集團！ 疑買4遊艇洗錢 香港負責人270萬交保

太子集團「買遊艇洗錢」 香港負責人270萬元交保

