茶香世代接力! 3點1刻從海外爆紅到全球布局 二代合力以數據驅動新市場

「石城實業」父子女三人攜手以創新與傳承並進，讓臺灣茶香飄向國際，展現跨世代共創的品牌實力，(由左至右)總經理朱俊宏、總經理室助理朱育瑩、營運長朱永全。

每年來臺灣的韓國遊客數量持續成長，2024年已突破100萬人次，並在2025年初成為來臺旅客前兩名。而韓國遊客前往量販店瘋搶、幾乎人手一袋的臺灣伴手禮，正是那包家喻戶曉的「3點1刻奶茶」。根據2016年統計，韓國旅客一年間就買走超過200萬包，貨架常被掃空，堪稱最受歡迎的「臺灣味」之一。對臺灣人而言，3點1刻早已是下午茶的日常風景，誰也沒想到，這款來自臺中的奶茶品牌，竟能跨海掀起韓國熱潮，成為另一種形式的「臺灣之光」。

讓世界愛上臺灣茶香的幕後推手，正是來自臺中的家族企業──石城實業。

茶，是臺灣最能代表生活美學與文化精神的象徵，從茶農搖身一變成國際茶品牌的石城實業，成功讓臺灣茶香飄向世界，成為國際市場矚目的新勢力。石城實業總經理朱俊宏創立的「3點1刻」品牌，不僅傳承了臺灣深厚的製茶工藝，更以創新思維重新定義「喝茶」這件事，讓茶文化走進年輕世代的日常。這樣的傑出表現，也讓石城實業多年來屢獲國內外肯定，包括由臺中市政府、工商發展投資策進會主辦的「臺中市十大伴手禮好禮標章」，以及有「臺灣經濟類奧斯卡獎」之稱的「臺中市金手獎」，實至名歸。

此外，3點1刻更曾榮獲2017年「國家品牌玉山獎」最佳產品類、2023年「首爾國際食品展Fine美食獎」，以及「工業局新味食潮獎」、「農委會銀髮友善食品獎」等，展現深厚實力與創新潛能，成為臺中中小企業的耀眼代表。

石城實業多年來屢獲國內外肯定，獲獎無數。

面對全球化浪潮與市場多元化需求，朱俊宏也積極帶領二代共同投入企業發展。女兒朱育瑩主攻海外市場與品牌行銷，兒子朱永全則專注國內餐飲通路與原料開發。父子女三人齊心協力，結合經驗與創意，不僅讓品牌持續成長，更展現出臺中企業世代共創、共榮的力量，攜手推動品牌向國際邁進，成為臺灣茶產業跨世代共榮的典範。

石城實業總經理朱俊宏堅持以真茶葉與高品質奶粉打造「3點1刻」品牌，從臺灣茶農走向國際舞臺，讓臺灣茶香紅遍全球。

3點1刻的崛起，其實是一場從海外紅回臺灣的品牌傳奇。朱俊宏總經理回憶，當年臺灣茶市場競爭激烈、價格戰白熱化，3點1刻堅持使用真茶葉與高品質奶粉，成本相對較高，在臺灣市場不如預期。因此改變策略積極參與貿協籌組的海外參展團，加強海外市場佈局，進而在美國的大學城爆紅，產品以「把真正的茶葉放進茶包裡，做成真正的奶茶」為訴求，立刻在留學生圈引爆話題。朱俊宏笑說：「當時留學生甚至拿3點1刻奶茶包當撲克牌籌碼。」成就了品牌從海外口碑一路紅回國內市場。

石城實業第二代朱育瑩以數據洞察市場趨勢，創新推出「附珍珠與吸管」的一體式奶茶包設計，成功打入國際電商平台Amazon。

應對市場巨變：二代接手開拓新領域與數據化革命

面對市場快速轉向線上化的浪潮，加上疫情衝擊實體通路，石城實業的第二代以創新思維與數據眼光，成功帶領品牌再創高峰。朱育瑩觀察到海外電商平臺的銷售數據，發現購買3點1刻奶茶的消費者，常會同時搜尋珍珠與吸管等相關品項，決定顛覆傳統包裝思維，在產品中加入「珍珠與吸管」的一體式設計，讓消費者在家就能輕鬆重現手搖飲的口感。雖然初期朱俊宏總經理曾擔心增加包材與運輸成本，但上市後卻意外造成搶購熱潮，銷售成績翻倍成長。不僅迅速打入歐美與澳洲市場，更在亞馬遜、沃爾瑪、好市多等國際平臺掀起一股「臺灣奶茶風潮」，讓3點1刻在疫情中逆勢成長，展現新世代以數據驅動決策、精準洞察消費行為的實力。

石城實業營運長朱永全以創新科技為核心，打造自動化現萃茶飲系統，讓「泡茶」進入高效率新時代。

在國內市場方面，石城實業的第二代以創新思維導入高科技，讓「泡茶」進入全新時代。朱永全專注於將品牌從通路商品延伸至餐飲領域，打造出結合科技與傳統工藝的現萃茶飲新模式，設立實驗門市導入自動化泡茶系統，以精準的時間與溫控技術取代人工操作，使每一杯茶都能呈現穩定品質，不再受人為誤差影響。這套自動化SOP不僅讓新人訓練期從數週縮短至1天，更大幅降低營運人力成本，成為業界關注的高效營運典範。

3點1刻研發團隊以「冷水快沖」與「破壁萃取」技術革新泡茶流程。

此外，團隊更研發出「冷水快沖」與「破壁萃取」技術，讓茶葉能在短短1至2分鐘內釋放出濃郁茶香與甘潤口感，重新定義「快速、現泡、好茶」的新標準。這套創新的現煮茶飲模型，不僅在國內市場掀起話題，更吸引多家國際業者前來取經洽談合作。

朱俊宏總經理坦言對二代的要求會更加嚴格。

兩代間溝通的藝術：以財務數據化解創業衝突

兩代在經營理念上難免出現衝突。朱俊宏總經理坦言：「帶同仁都不會累，帶自己的小孩很累。」由於「望子成龍」的心態，對二代的要求會更加嚴格。最大的衝突點出現在餐飲門市的定位上，總經理傾向於結合觀光工廠和伴手禮店的「複合式」經營，而二代則夢想開設類似「酒吧」或「很有質感」的茶店。

面對分歧，總經理採取了「容許嘗試，財務把關」的原則。他允許二代試作新產品，但在執行前，必須準備一份從「財務」出發的完整計畫。總經理強調，僅有市場需求的概念仍不足，企業必須盈利，所有危機意識都必須在計畫階段就評估在內。同時，總經理也展現出對創新的包容，他鼓勵二代「不要被我洗腦」，要「堅持你的概念」，因為彼此的衝突正是激發「新的火花」的關鍵。最終，兩代打造出具彈性調整的實驗門市，以茶飲結合韓國餐點的複合經營，展現世代協力共創的新樣貌。

石城實業二代接班人朱育瑩與朱永全攜手以創新思維開創新市場，從海外電商到國內現萃茶飲門市，結合數據分析與高科技製茶，為「3點1刻」打造跨世代的品牌新格局。

宏大永續願景：數位化戰艦與百年老樹

展望未來，3點1刻的願景不僅是成為國際通路品牌，更要成為全球茶飲產業重要的「供應鏈角色」，販售原料、設備與經營模式。為實現此目標，石城投資了3600多萬新臺幣導入「全套EMS系統」，推動企業「智慧製造，解決傳統中小企業因人工作業或人資流動造成的「流程弊病」。朱俊宏總經理更希望這套系統未來能以優惠價格「租給中小企業」，提升臺灣整體中小企業的競爭力。

在永續經營方面，3點1刻自2016年起即進行一項長期計畫「野放茶園」。朱俊宏總經理發現臺灣茶園因傳統採收方式導致茶樹根部無法深扎，壽命僅約30年。經台大實驗教授指導後，他們開始以喬木森林的種植工法栽種，讓茶樹主幹不斷向地底深扎至一兩米。目前已長成「五六米高」的野生森林概念茶園，並結合AIoT監測生長。總經理目標是擁有「百年的老樹」，以匹配企業的百年願景，並期望未來能打造出如「納帕(Napa)酒莊」般的茶體驗園區，帶動南投茶產業共同發展。